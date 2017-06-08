Алхимия 2.1 для Android
Алхимия — на старте игры в вашем распоряжении всего четыре элемента: Вода, Воздух, Земля и Огонь. Соединяя их друг с другом, вы будете получать новые элементы,
Все Сканворды 1.2.6h для Android
Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в
Найди слова! 2.2 для Android
Найди слова! - головоломка для Android, в которой необходимо находить слова среди букв. В каждом уровне нужно найти три слова: одно по диагонали, одно по вертикали и
Best Fiends 4.4.0 для Android
Best Fiends – помогите маленьким букашкам справиться с последствиями космической катастрофы. После падения метеорита слизни подались в криминал и начали заниматься
Слова из Слова 5.5 для Android
Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер
Dots 2.2.2 для Android
Dots – как много точек одного цвета вы можете соединить за 60 секунд? А если время будет неограниченно? Попробуйте поиграть в эту непростую головоломку в одиночку