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Петля для Android

Петля 5.27 для Android

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Описание Петля 5.27 для AndroidОписание   Скачать Петля 5.27 для AndroidСКАЧАТЬ (6,58 Мб) Скриншоты Петля 5.27 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Петля 5.27 для AndroidСтатистика   Отзывы о Петля 5.27 для AndroidОтзывы (0)  
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Петля – бесконечный расслабляющий паззл с несложными правилами. Линии на дисплее создают хаотичный узор, вам нужно перевернуть линии так, что бы они создали петли. Как только все линии замкнутся, вы перейдете на новый уровень. В игре можно создавать собственные головоломки.

В «темном режиме» вам предстоит не создавать, а разрушать соединения. Как только будут разрушены и перемешаны все соединения, состоится переход на новый уровень.

Результаты прохождения сохраняются с помощью сервиса «Google Play Игры», без интернета прогресс может быть потерян. Игра поддерживает операционную систему Android Wear и «умные» девайсы на Android.

Скриншоты Петля:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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