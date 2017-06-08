Петля – бесконечный расслабляющий паззл с несложными правилами. Линии на дисплее создают хаотичный узор, вам нужно перевернуть линии так, что бы они создали петли. Как только все линии замкнутся, вы перейдете на новый уровень. В игре можно создавать собственные головоломки.

В «темном режиме» вам предстоит не создавать, а разрушать соединения. Как только будут разрушены и перемешаны все соединения, состоится переход на новый уровень.

Результаты прохождения сохраняются с помощью сервиса «Google Play Игры», без интернета прогресс может быть потерян. Игра поддерживает операционную систему Android Wear и «умные» девайсы на Android.