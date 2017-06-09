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3DMark Ice Storm Benchmark для iOS

3DMark Ice Storm Benchmark 1.4.978 для iPhone, iPad

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Описание 3DMark Ice Storm Benchmark 1.4.978 для iPhone, iPadОписание   Скачать 3DMark Ice Storm Benchmark 1.4.978 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (172,85 Мб) Скриншоты 3DMark Ice Storm Benchmark 1.4.978 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика 3DMark Ice Storm Benchmark 1.4.978 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о 3DMark Ice Storm Benchmark 1.4.978 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3DMark Ice Storm Benchmark - кроссплатформенный тест производительности для более старых устройств от Apple, в том числе iPhone 5, iPad 4 и iPad mini.

  • Измерение производительности графического процессора и центрального процессорного устройства более старых iPhone и iPad.
  • Сравнение смартфонов и планшетов в списке лучших устройств.
  • Лёгкий в использовании, не требует технических навыков.

Программа представляет собой тест производительности поддерживающий OpenGL ES 2.0, который отображается в разрешении 1280 × 720. Также доступен тест Ice Storm Extreme, который является более требовательным тестом производительности, поддерживающий OpenGL ES 2.0 и отображается в разрешении 1920 × 1080.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты 3DMark Ice Storm Benchmark:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыБенчмарки, тесты
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