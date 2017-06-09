3DMark Ice Storm Benchmark - кроссплатформенный тест производительности для более старых устройств от Apple, в том числе iPhone 5, iPad 4 и iPad mini.

Измерение производительности графического процессора и центрального процессорного устройства более старых iPhone и iPad.

Сравнение смартфонов и планшетов в списке лучших устройств.

Лёгкий в использовании, не требует технических навыков.

Программа представляет собой тест производительности поддерживающий OpenGL ES 2.0, который отображается в разрешении 1280 × 720. Также доступен тест Ice Storm Extreme, который является более требовательным тестом производительности, поддерживающий OpenGL ES 2.0 и отображается в разрешении 1920 × 1080.