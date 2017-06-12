Программы для Android » Игры » Головоломки » Сантехник 94 1.10 для Android
Сантехник 94 для Android

Сантехник 94 1.10 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Сантехник 94 1.10 для AndroidОписание   Скачать Сантехник 94 1.10 для AndroidСКАЧАТЬ (4,49 Мб) Скриншоты Сантехник 94 1.10 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Сантехник 94 1.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Сантехник 94 1.10 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Сантехник 94 - раскаленные солнечные лучи обжигают городской асфальт, в городе так и плавится все подряд. Вода - вожделенное спасение, которое скрыто в недрах земли. Игроку необходимо помочь бедным горожанам, прокладывая водопровод к мегаполису.

Основной смысл игры состоит в том, чтобы из всего множества представленных труб, патрубков и трубных отсеков выбрать те, которые соединятся в трубопровод, по нему будет бежать вода. Если все сделать правильно, этот водопровод с голубой водой плавной конструкцией ляжет от земных недр до раскаленного мегаполиса.

С каждым новым уровнем лишних труб будет все больше, но нужно помнить, что не все они подходят для формирования трубного лабиринта. Двигаться вперед можно тапая по деталям труб на экране. Если возникнут трудности с принятием правильного решения, в помощь предлагает лампочка на экране, нажав на которую можно получить подсказку. За каждый проложенный водопровод игрок получает звезды, которые можно обменять на подсказку (10 звезд дает право на 1 подсказку).

Присутствует более 1000 различных по сложности уровней, что позволяет постепенно наращивать обороты и при прохождении всех их чувствовать себя настоящим асом.

Скриншоты Сантехник 94:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

Gardenscapes - New Acres 1.2.6 для Android

Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку предстоит восстановить заброшенный парк и вернуть ему

Слова из Слова 5.5 для Android

Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер

Все Сканворды 1.2.6h для Android

Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в

Грамотей!-викторина орфографии 4.9.1 для Android

Грамотей!-викторина орфографии – все, кто хотят научиться грамотно писать или проверить свои орфографические знания, могут попробовать использовать данное

Best Fiends 4.4.0 для Android

Best Fiends – помогите маленьким букашкам справиться с последствиями космической катастрофы. После падения метеорита слизни подались в криминал и начали заниматься

Найди слова! 2.2 для Android

Найди слова! - головоломка для Android, в которой необходимо находить слова среди букв. В каждом уровне нужно найти три слова: одно по диагонали, одно по вертикали и

скачать Adguard

Отзывы о программе Сантехник 94

Admin

Отзывов о программе Сантехник 94 1.10 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 