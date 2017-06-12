Сантехник 94 - раскаленные солнечные лучи обжигают городской асфальт, в городе так и плавится все подряд. Вода - вожделенное спасение, которое скрыто в недрах земли. Игроку необходимо помочь бедным горожанам, прокладывая водопровод к мегаполису.

Основной смысл игры состоит в том, чтобы из всего множества представленных труб, патрубков и трубных отсеков выбрать те, которые соединятся в трубопровод, по нему будет бежать вода. Если все сделать правильно, этот водопровод с голубой водой плавной конструкцией ляжет от земных недр до раскаленного мегаполиса.

С каждым новым уровнем лишних труб будет все больше, но нужно помнить, что не все они подходят для формирования трубного лабиринта. Двигаться вперед можно тапая по деталям труб на экране. Если возникнут трудности с принятием правильного решения, в помощь предлагает лампочка на экране, нажав на которую можно получить подсказку. За каждый проложенный водопровод игрок получает звезды, которые можно обменять на подсказку (10 звезд дает право на 1 подсказку).

Присутствует более 1000 различных по сложности уровней, что позволяет постепенно наращивать обороты и при прохождении всех их чувствовать себя настоящим асом.