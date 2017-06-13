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Gardenscapes - New Acres - увлекательная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой игроку предстоит восстановить заброшенный парк и вернуть ему
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Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер
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Найди слова! - головоломка для Android, в которой необходимо находить слова среди букв. В каждом уровне нужно найти три слова: одно по диагонали, одно по вертикали и
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