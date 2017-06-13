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Tomb of King для Android

Tomb of King 1.1 для Android

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Описание Tomb of King 1.1 для AndroidОписание   Скачать Tomb of King 1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (51,27 Мб) Скриншоты Tomb of King 1.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Tomb of King 1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Tomb of King 1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Tomb of King - увлекательная головоломка-слайдер, которая предлагат игроку окунуться в эпоху древнего Египта. Пройдите через многочисленные пирамиды и квесты гробниц. Управляете Мумией для того, чтобы достичь конечного храма, который выведет вас на новую стадию. Двигайте ящики, изворачивайтесь от пушек, пробегайте через шипы, находите укрытия от нашествия зомби, используйте ключи для открытия сундуков.

Основные возможности:

  • Приятное оформление.
  • Вариативность (одну стадию, можно пройти несколькими путями).
  • 4 Вида управления: tap to move, гироскоп, джойстик и стрелочки.
  • Нет права на ошибку.
  • Разнообразные лабиринты.
  • Постепенно нарастающая сложность.
  • Собирайте монеты, разблокируйте новые уровни.
  • Двигайте ящики.
  • Обходите ловушки (шипы, острые спиннеры, пушки).
  • Приятная музыка.
Скриншоты Tomb of King:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 4.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - 3D - Логические
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