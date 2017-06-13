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AnTuTu Benchmark для iOS

AnTuTu Benchmark 6.2.9 для iPhone, iPad

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Описание AnTuTu Benchmark 6.2.9 для iPhone, iPadОписание   Скачать AnTuTu Benchmark 6.2.9 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (143,55 Мб) Скриншоты AnTuTu Benchmark 6.2.9 для iPhone, iPadСкриншоты (3)   Статистика AnTuTu Benchmark 6.2.9 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о AnTuTu Benchmark 6.2.9 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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AnTuTu Benchmark - бесплатный бенчмарк, который помогает пользователям узнать о производительности своих iOS-устройств. Позволяет протестировать производительность своего девайса с подробными результатами, имеются тесты процессора, памяти, графической системы, тесты ввода-вывода. Также присутствует возможность сравнивать свое устройство с другими популярными устройствами.

Основные возможности:

  • Контрольная матрица - определение производительности смарт-устройства с подробными оценками.
  • Тесты CPU - позволяет пользователю узнать, насколько мощный процессор в устройстве, с подробными результатами.
  • Тесты ОЗУ.
  • GPU Tests - отражает реальную производительность графики, критическую для всех 3D-эффектов, игр и воспроизведения видео.
  • Тесты ввода-вывода -  отражает фактическую производительность ввода/вывода (I / O), которую позволяет ваша система.
  • Возможность сравнивать свое устройство с другими популярными устройствами.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты AnTuTu Benchmark:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыБенчмарки, тесты
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