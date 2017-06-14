Linpack Benchmark 1.4 для iPhone, iPad, iPod Linpack Benchmark - утилита представляет собой бенчмарк, который измеряет производительность системы при работе с плавающей точкой. Чем большее количество прогонов 3DMark Ice Storm Benchmark 1.4.978 для iPhone, iPad Простой в использовании тест производительности поддерживающий OpenGL ES 2.0, с помощью которого можно проверить производительность iPhone 5, iPad 4 и iPad mini, и Speed Test X 7.0.4 для iPhone, iPad Speed Test X - приложения для тестирования скорости Вашего интернет-соединения при использовании 3G, 4G, LTE и WiFi сетей

3DMark Sling Shot Benchmark 1.0.785 для iPhone, iPad Популярный бенчмарк, с помощью которого можно протестировать производительность своего iPhone или iPad, и по завершению теста сравнить полученные результаты с AnTuTu Benchmark 6.2.9 для iPhone, iPad Удобный инструмент для тестирования всех компонентов iOS-устройств, благодаря которому пользователь сможет без особых трудностей проверить производительность Geekbench 4.1.0 для iPhone, iPad Geekbench - утилита предоставляет полный набор тестов, спроектированных для быстрого и точного измерения производительности процессора и памяти. Разработан, чтобы