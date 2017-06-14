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PerformanceTest Mobile для iOS

PerformanceTest Mobile 1.1.0 для iPhone, iPad

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Описание PerformanceTest Mobile 1.1.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать PerformanceTest Mobile 1.1.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (3,32 Мб) Скриншоты PerformanceTest Mobile 1.1.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика PerformanceTest Mobile 1.1.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о PerformanceTest Mobile 1.1.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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PerformanceTest Mobile - простой в использовании бенчмарк для мобильных iOS-устройств, с помощью которого можно быстро протестировать свой iPhone, iPad или iPod touch с использованием разнообразных тестов и оценить производительность процессора, памяти, графической системы и пр. Присутствует семнадцать стандартных тестов в пяти группах.

Используются следующие сцены:

 

  • Тест CPU - математические операции, сжатие, шифрование и пр.
  • Тесты дисков - чтение и запись файлов во внутреннее хранилище.
  • Тесты памяти - тесты чтения и записи.
  • 2D графические тесты - простые и сложные векторы, а также проверка изображений и фильтров.
  • 3D графические тесты - простой прыжок с мячом и более сложные сцены.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты PerformanceTest Mobile:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 4.x, iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыБенчмарки, тесты
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