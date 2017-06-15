AudioDroid - удобное Android-приложение, которое объединяет в себе мобильный аудио редактор, микшер и функцию звукозаписи. С помощью программы можно редактировать и смешивать MP3, MP4, WAV, AAC, OGG и AMR аудиофайлы, создавать рингтоны, сигналы оповещения и уведомлений.

Также присутствует возможность добавлять новые треки, смешивать дорожки и сохранить полученный аудиофайл в формате mp4.

Основные возможности программы: