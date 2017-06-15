Музыкальная студия 1.0.4 для Android
Музыкальная студия - портативная музыкальной студии для Android, которая с помощью встроенного музыкального секвенсора позволит пользователю создавать собственные
MixPad Free Music Mixer 4.04 для Android
MixPad Free Music Mixer - бесплатная программа для Android, которая позволяет легко и быстро микшировать треки и создавать ремиксы
DJ Control 2.7 для Android
DJ Control – с этим приложением, ваше Android-устройство превратится в полноценный MIDI-контроллер. Используйте Wi-Fi, что бы связать девайс с компьютером и
Wireless Mixer 2.1 для Android
Wireless Mixer - звуковой микшер, предназначенный для использования в связке с ПК или ноутбуком через Wi-Fi. Wireless Mixer эмулирует работу реального пульта,
My Piano 3.7 для Android
My Piano — загрузите приложение и сыграйте на 11 доступных инструментах, включая пианино, орган, электро-синтезатор, саксофон и др. Используйте встроенный сэмплер,
Volume X 1.0.Berlin для Android
Volume X – с помощью этого приложения вы с легкостью настроите звуковые параметры на вашем Android-устройстве. При необходимости, восстановить параметры на максимум,