AudioDroid для Android

AudioDroid 2.5.7 для Android

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Описание AudioDroid 2.5.7 для AndroidОписание   Скачать AudioDroid 2.5.7 для AndroidСКАЧАТЬ (9,08 Мб) Скриншоты AudioDroid 2.5.7 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика AudioDroid 2.5.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о AudioDroid 2.5.7 для AndroidОтзывы (0)  
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AudioDroid - удобное Android-приложение, которое объединяет в себе мобильный аудио редактор, микшер и функцию звукозаписи. С помощью программы можно редактировать и смешивать MP3, MP4, WAV, AAC, OGG и AMR аудиофайлы, создавать рингтоны, сигналы оповещения и уведомлений.

Также присутствует возможность добавлять новые треки, смешивать дорожки и сохранить полученный аудиофайл в формате mp4.

Основные возможности программы:

  • Совмещает в себе рекордер, редактор и микшер.
  • Поддержка популярных аудиоформатов, включая MP3, MP4, WAV, AAC, OGG и AMR.
  • Наличие различных аудио эффектов.
  • 3-полосный эквалайзер.
  • Сохранение и загрузка пользовательских пресетов FX.
  • Регулировка высоты тона и темпа музыки.
  • Возможность обмениваться готовыми результатами с помощью Whatsapp, ChatOn, Email, Bluetooth, Wifi, Google Drive и Dropbox.
  • Поддержка планшетов и смартфонов и многое другое.
Скриншоты AudioDroid:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыМикшеры - Редакторы
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Отзывы о программе AudioDroid

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