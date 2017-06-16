Puffin Web Browser для iOS

Puffin Web Browser 5.2.2 для iPhone, iPad

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Описание Puffin Web Browser 5.2.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Puffin Web Browser 5.2.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (65,04 Мб) Скриншоты Puffin Web Browser 5.2.2 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Puffin Web Browser 5.2.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Puffin Web Browser 5.2.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Puffin Web Browser - шустрый мобильный браузер, который оснащен движком следующего поколения, существенно увеличивающий скорость загрузки веб-страниц. Puffin ускоряет просмотр веб-страниц перенося нагрузку с устройств с ограниченными ресурсами на “облачные” серверы, а требующие ресурсов веб-страницы могут работать очень быстро на смартфонах или планшетах.

Весь траффик от приложения до сервера зашифрован, что защищает от хакеров, и благодаря чему можно свободно пользоваться небезопасными публичными точками доступа WiFi.

Браузер использует запатентованный алгоритм сжатия для передачи веб-данных на мобильное устройство пользователя - можно сохранить до 90% скорости обработки при обычном просмотре веб-страниц (следует учитывать, что просмотр потокового Flash контента или видео требует большей скорости обработки, чем при нормальном использовании).

Кроме этого за счет оптимизации облачных серверов, обеспечиваются наилучшие результаты в онлайн интернет играх.

Основные возможности программы:

  • Невероятная скорость загрузки.
  • Отлично подходит для онлайн игр.
  • Защита устройства от вредоносных программ.
  • Новая технология использования вкладок.
  • Возможность загрузки файлов объемом до 1 Гб на облако.
  • Режим театра.
  • Регулируемое качество.
  • Виртуальная сенсорная панель (симуляция мыши).
  • Виртуальный джойстик.
  • Использование движка JavaScript.
  • Полноценная работа с веб (стандартный и мобильный вид).
  • Наличие режима Инкогнито.
  • Экономия трафика.
  • Автоматическая синхронизация закладок с Chrome.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Puffin Web Browser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыБраузеры
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