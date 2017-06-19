QR Code Reader - быстрый и удобный сканер QR-кодов для iPhone, iPad или iPod. Пользоваться приложением очень просто - достаточно навести камеру на нужный код, после чего программа автоматически распознает любой QR-код.

При сканировании QR-кодов, содержащих URL веб-страницы, вы автоматически будете перенаправлены на указанную страницу. Если код содержит только текст, вы сразу же его увидите. При обнаружении других форматов (номер телефона, электронный адрес или контактная информация) вам будет предложено соответствующее действие с ними.

Основные возможности: