QR Code Reader - быстрый и удобный сканер QR-кодов для iPhone, iPad или iPod. Пользоваться приложением очень просто - достаточно навести камеру на нужный код, после чего программа автоматически распознает любой QR-код.
При сканировании QR-кодов, содержащих URL веб-страницы, вы автоматически будете перенаправлены на указанную страницу. Если код содержит только текст, вы сразу же его увидите. При обнаружении других форматов (номер телефона, электронный адрес или контактная информация) вам будет предложено соответствующее действие с ними.
Основные возможности:
Просмотр всех ранее сделанных сканов.
Синхронизация журнала сканов в сети и на всех доступных устройствах.
Сканирование изображений QR-кодов с фотопленки.
Включение подсветки на мобильном устройстве (если таковая имеется) для сканирования при плохом освещении.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app