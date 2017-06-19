Marvin - бесплатная и удобная программа для чтения электронных книг в формате EPUB. Пользователю предоставляются возможности для комфортного чтения, поиска статей, обзоров и видео, организации собственной библиотеки, а также делится картинками, цитатами из текста и выделенными фрагментами в Facebook и Twitter.
Основные возможности программы:
Множество настроек форматирования книг.
Детальная отрисовка шрифтов.
Чтение книг EPUB без DRM.
Большой выбор красивых шрифтов.
Множество сочетаний цвета текста и фона на выбор.
Двухколоночный текст в горизонтальной и вертикальной ориентации (iPad).
Синхронизация с облачными сервисами.
Исходные макеты и шрифты, используемые в книге.
Полнотекстовый поиск по книгам.
Настройка цветовой температуры и оттенка страницы, а также яркости для комфортного чтения в темноте.
Настраиваемые жесты, управление яркостью и цветовой температурой жестом, направления перелистывания, переход к закладкам и главам и многое другое.
Таймер времени чтения.
Мощные функции выделения и добавления аннотаций.
Создание собственных функций с шаблонами для интеграции с картами Google, поиском по картинкам Bing, Tweetbot, IMDb, словарем Lingvo, Goodreads, Facebook, Wikipedia, словарем Merriam-Webster и т. д.
Функция интеллектуальной обработки книг, помогающая узнавать интересные факты о ваших книгах, их авторах, героях, описанных местах, событиях и многом другом (только для книг на английском).
Интеллектуальный поиск и сбор содержимого веб-страниц: статей, обзоров и видео.
Быстрое формирование описания героев книги в виде отдельной книги EPUB.
Автоматическое создание лексикона при поиске отдельных слов в словаре.
Загружаемые и онлайн-словари.
Мощные средства управления библиотекой.
Формирование коллекций (папок) вручную и автоматически.
Сортировка, фильтрация и группировка книг.
Поддержка метаданных Calibre и расширенных метаданных (жанры, серии и теги) с возможностью их редактирования.
Экспорт любого содержимого программы, с возможностью открытия в браузере или текстовом редакторе для дальнейшего использования.
Публикуйте статус, процент прочитанного, картинки, цитаты из текста и выделенные фрагменты в Facebook и Twitter.
Каталоги OPDS.
Загрузка с веб-страниц, через iTunes и эл. почту.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app