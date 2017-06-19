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5 Marvin - бесплатная и удобная программа для чтения электронных книг в формате EPUB. Пользователю предоставляются возможности для комфортного чтения, поиска статей, обзоров и видео, организации собственной библиотеки, а также делится картинками, цитатами из текста и выделенными фрагментами в Facebook и Twitter. Основные возможности программы: Множество настроек форматирования книг.

Детальная отрисовка шрифтов.

Чтение книг EPUB без DRM.

Большой выбор красивых шрифтов.

Множество сочетаний цвета текста и фона на выбор.

Двухколоночный текст в горизонтальной и вертикальной ориентации (iPad).

Синхронизация с облачными сервисами.

Исходные макеты и шрифты, используемые в книге.

Полнотекстовый поиск по книгам.

Настройка цветовой температуры и оттенка страницы, а также яркости для комфортного чтения в темноте.

Настраиваемые жесты, управление яркостью и цветовой температурой жестом, направления перелистывания, переход к закладкам и главам и многое другое.

Таймер времени чтения.

Мощные функции выделения и добавления аннотаций.

Создание собственных функций с шаблонами для интеграции с картами Google, поиском по картинкам Bing, Tweetbot, IMDb, словарем Lingvo, Goodreads, Facebook, Wikipedia, словарем Merriam-Webster и т. д.

Функция интеллектуальной обработки книг, помогающая узнавать интересные факты о ваших книгах, их авторах, героях, описанных местах, событиях и многом другом (только для книг на английском).

Интеллектуальный поиск и сбор содержимого веб-страниц: статей, обзоров и видео.

Быстрое формирование описания героев книги в виде отдельной книги EPUB.

Автоматическое создание лексикона при поиске отдельных слов в словаре.

Загружаемые и онлайн-словари.

Мощные средства управления библиотекой.

Формирование коллекций (папок) вручную и автоматически.

Сортировка, фильтрация и группировка книг.

Поддержка метаданных Calibre и расширенных метаданных (жанры, серии и теги) с возможностью их редактирования.

Экспорт любого содержимого программы, с возможностью открытия в браузере или текстовом редакторе для дальнейшего использования.

Публикуйте статус, процент прочитанного, картинки, цитаты из текста и выделенные фрагменты в Facebook и Twitter.

Каталоги OPDS.

Загрузка с веб-страниц, через iTunes и эл. почту. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app