Marvin Free для iOS

Marvin Free 2.9.1 для iPhone, iPad

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Описание Marvin Free 2.9.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Marvin Free 2.9.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (48,93 Мб) Скриншоты Marvin Free 2.9.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Marvin Free 2.9.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Marvin Free 2.9.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Marvin - бесплатная и удобная программа для чтения электронных книг в формате EPUB. Пользователю предоставляются возможности для комфортного чтения, поиска статей, обзоров и видео, организации собственной библиотеки, а также делится картинками, цитатами из текста и выделенными фрагментами в Facebook и Twitter.

Основные возможности программы:

  • Множество настроек форматирования книг.
  • Детальная отрисовка шрифтов.
  • Чтение книг EPUB без DRM.
  • Большой выбор красивых шрифтов.
  • Множество сочетаний цвета текста и фона на выбор.
  • Двухколоночный текст в горизонтальной и вертикальной ориентации (iPad).
  • Синхронизация с облачными сервисами.
  • Исходные макеты и шрифты, используемые в книге.
  • Полнотекстовый поиск по книгам.
  • Настройка цветовой температуры и оттенка страницы, а также яркости для комфортного чтения в темноте.
  • Настраиваемые жесты, управление яркостью и цветовой температурой жестом, направления перелистывания, переход к закладкам и главам и многое другое.
  • Таймер времени чтения.
  • Мощные функции выделения и добавления аннотаций.
  • Создание собственных функций с шаблонами для интеграции с картами Google, поиском по картинкам Bing, Tweetbot, IMDb, словарем Lingvo, Goodreads, Facebook, Wikipedia, словарем Merriam-Webster и т. д.
  • Функция интеллектуальной обработки книг, помогающая узнавать интересные факты о ваших книгах, их авторах, героях, описанных местах, событиях и многом другом (только для книг на английском).
  • Интеллектуальный поиск и сбор содержимого веб-страниц: статей, обзоров и видео.
  • Быстрое формирование описания героев книги в виде отдельной книги EPUB.
  • Автоматическое создание лексикона при поиске отдельных слов в словаре.
  • Загружаемые и онлайн-словари.
  • Мощные средства управления библиотекой.
  • Формирование коллекций (папок) вручную и автоматически.
  • Сортировка, фильтрация и группировка книг.
  • Поддержка метаданных Calibre и расширенных метаданных (жанры, серии и теги) с возможностью их редактирования.
  • Экспорт любого содержимого программы, с возможностью открытия в браузере или текстовом редакторе для дальнейшего использования.
  • Публикуйте статус, процент прочитанного, картинки, цитаты из текста и выделенные фрагменты в Facebook и Twitter.
  • Каталоги OPDS.
  • Загрузка с веб-страниц, через iTunes и эл. почту.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Marvin Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЧтение книг
 Программа Marvin Free отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Marvin Free

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