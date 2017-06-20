NeoReader 4.09.07 для Android
NeoReader - простой, быстрый и эффективный инструмент для считывания QR-кодов и штрих-кодов, благодаря которому можно получить мгновенный доступ к контенту
QR-сканер штрих-кода 2.2 для Android
QR-сканер штрих-кода - удобное приложение для распознавания символьной информации в виде QR- или штрих-кода
Barcode Scanner 4.7.6 для Android
Barcode Scanner - сканер штрих-кодов для Android, поддерживающий сканирование обычные штрих-коды, QR-коды и коды Data Matrix. Кроме сканирования программа может
QR Droid Private 6.7 для Android
QR Droid Private - программа для сканирования двумерных QR-кодов для Android при помощи встроенной камеры. Присутствует возможность генерировать коды из контактов
Сканер QR-кодов и штрихкодов 2.1 для Android
Сканер QR-кодов и штрихкодов - довольно-таки удобное приложение для считывания штрих- и QR-кодов с возможностью получения подробной информации, заключенной в них
ScanLife Barcode Reader 6.9.3 для Android
ScanLife Barcode Reader - программа для сканирования и расшифровки штрихкодов. Поддерживаются как традиционные одномерные штрихкоды, так и двумерные баркоды