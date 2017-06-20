QR Code Reader для Android

QR Code Reader 2.3 для Android

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Описание QR Code Reader 2.3 для AndroidОписание   Скачать QR Code Reader 2.3 для AndroidСКАЧАТЬ (2,66 Мб) Скриншоты QR Code Reader 2.3 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика QR Code Reader 2.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о QR Code Reader 2.3 для AndroidОтзывы (0)  
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QR Code Reader - мобильный сканер QR-кодов и штрих-кодов для мобильных Android-устройств. Пользоваться приложением очень просто - достаточно открыть приложение, навести камеру устройства на код, после чего программа автоматически распознает любой код, и при наличии в QR-коде URL-адреса, моментально перенаправит пользователя на данную веб-страницу, а в случае если код содержит только текст, он сразу отобразится.

Для других данных, как например номера телефонов, адреса электронной почты или контактная информация, будет предложено выполнить соответствующие действия. Поддерживаются все популярные типы штрих-кодов (UPC, EAN и ISBN).

Ключевые особенности программы:

  • Простота в использовании.
  • Поддержка всех популярных типов штрих-кодов (UPC, EAN и ISBN).
  • Переключение между передней и задней камерой для сканирования.
  • Возможность включения вспышки (при ее наличии) для сканирования в условиях низкой освещенности.
Скриншоты QR Code Reader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШтрихкод
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