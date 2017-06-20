QR Code Reader - мобильный сканер QR-кодов и штрих-кодов для мобильных Android-устройств. Пользоваться приложением очень просто - достаточно открыть приложение, навести камеру устройства на код, после чего программа автоматически распознает любой код, и при наличии в QR-коде URL-адреса, моментально перенаправит пользователя на данную веб-страницу, а в случае если код содержит только текст, он сразу отобразится.

Для других данных, как например номера телефонов, адреса электронной почты или контактная информация, будет предложено выполнить соответствующие действия. Поддерживаются все популярные типы штрих-кодов (UPC, EAN и ISBN).

Ключевые особенности программы: