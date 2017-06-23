Lim Anti Boss - бесплатная программа, с помощью которой легко и удобно заниматься своими делами на работе, даже если шеф постоянно норовит подойти, и проверить чем Вы занимаетесь.

Утилита создает скрытый режим, а именно как отдельный виртуальный рабочий стол, на котором можно запускать любые программы, делать свои дела, а если шеф подойдет, то одном нажатием клавиш или кнопке в окне программы, программа переходит в обычный режим, в котором все программы запущенные в скрытом режиме прячутся, а остаются только те, которые были запущены в обычном режиме появляются.

С помощью программы можно незаметно заниматься и работой и своими делами, одном нажатием переходить к своим делам и своим окнам и также одном нажатием возвращаться к программам и окнам для работы.

Также программа может в режиме босс отключать звук, например если в скрытом режиме Вы просматриваете фильмы или что то в интернете, то перейдя в режим Босс звук будет отключаться. Данная программа не требует настройки и после установки сразу готова к работе.

В случаем если находясь в скрытом режиме вас отвлекли, то автоматически выйти из скрытого режима поможет таймер, который при простое системы автоматически перейдет в режим Босс, а настроить время таймера можно в настройках программы ну или же при ненадобности отключать.