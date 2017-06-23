Lim Anti Boss для Windows

Lim Anti Boss 1.0

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Описание Lim Anti Boss 1.0Описание   Скачать Lim Anti Boss 1.0СКАЧАТЬ (2,74 Мб) Скриншоты Lim Anti Boss 1.0Скриншоты (2)   Статистика Lim Anti Boss 1.0Статистика   Отзывы о Lim Anti Boss 1.0Отзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 1
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Lim Anti Boss - бесплатная программа, с помощью которой легко и удобно заниматься своими делами на работе, даже если шеф постоянно норовит подойти, и проверить чем Вы занимаетесь.

Утилита создает скрытый режим, а именно как отдельный виртуальный рабочий стол, на котором можно запускать любые программы, делать свои дела, а если шеф подойдет, то одном нажатием клавиш или кнопке в окне программы, программа переходит в обычный режим, в котором все программы запущенные в скрытом режиме прячутся, а остаются только те, которые были запущены в обычном режиме появляются.

С помощью программы можно незаметно заниматься и работой и своими делами, одном нажатием переходить к своим делам и своим окнам и также одном нажатием возвращаться к программам и окнам для работы.

Также программа может в режиме босс отключать звук, например если в скрытом режиме Вы просматриваете фильмы или что то в интернете, то перейдя в режим Босс звук будет отключаться. Данная программа не требует настройки и после установки сразу готова к работе.

В случаем если находясь в скрытом режиме вас отвлекли, то автоматически выйти из скрытого режима поможет таймер, который при простое системы автоматически перейдет в режим Босс, а настроить время таймера можно в настройках программы ну или же при ненадобности отключать.

Скриншоты Lim Anti Boss:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвтоматизация
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