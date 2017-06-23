Wargaming Auth для Android

Wargaming Auth 1.0 для Android

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Описание Wargaming Auth 1.0 для AndroidОписание   Скачать Wargaming Auth 1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (32,3 Мб) Скриншоты Wargaming Auth 1.0 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Wargaming Auth 1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Wargaming Auth 1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Wargaming Auth — это дополнительный уровень защиты вашего игрового аккаунта. Каждый раз, когда вы собираетесь ввести свои логин и пароль, новое приложение, специально разработанное командой Wargaming, генерирует временный код доступа к ресурсам игровой вселенной Wargaming.net. Это значит, что вся ваша техника, кредиты и золото будут находиться под надежным замком, даже если мошенникам удастся выкрасть ваш пароль.

Программа бесплатна, удобна в использовании и, в отличие от сторонних приложений, является внутренней разработкой компании Wargaming, что гарантирует отсутствие передачи данных на сторонние ресурсы. Защитный код, который генерирует утилита, состоит из шести цифр и действует в течение всего 30 секунд. Благодаря этому шансы получить несанкционированный доступ к вашему аккаунту стремятся к нулю.

Для того, чтобы включить дополнительный уровень защиты, необходимо зайти в свой "Личный кабинет" на странице wargaming.net, в поле "Второй фактор защиты" нажать "Подключить". После этого каждый раз при входе в свой аккаунт вводите шестизначное число, генерируемое с помощью данного приложения.

Скриншоты Wargaming Auth:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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