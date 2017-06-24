Garden Planner - простое в использовании приложение, которое предназначено для проектирования сада и ландшафтного дизайна. С помощью программы, можно легко создать свой собственный сад мечты.

Присутствует встроенная библиотека из более чем 1200 растений и объектов, где любой элемент может настраиваться пользователем по своему усмотрению. Доступны простые в использовании инструменты для рисования, которые позволяют создавать тротуары, разные типы настила, дорожки, стены, заборы, бассейны, пруды и пр.

Приложение очень простое в использовании - все действия выполняются с помощью перетаскивания. Достаточно просто выбрать нужный объект с боковой панели и вставить его в любом месте чертежа. Имеется огромная база данных, содержащая различные элементы и объекты, в том числе деревья, цветы, кусты, заборы, садовые домики, павильоны, здания и тротуары.

Каждый графический элемент можно свободно вращать, дублировать, увеличивать и уменьшать масштаб и изменять форму. Присутствуют инструменты для вставки различных типов описания, высококачественной печати и экран для предварительного просмотра готового проекта.

Кроме этого приложение позволяет экспортировать проект в файл изображения (JPEG, PNG), создавать отчет, содержащий список всех объектов, который может быть распечатан или сохранен в формате CSV или TXT. Также программа позволяет создавать собственную библиотеку готовых элементов.