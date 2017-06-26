Wargaming Auth — это дополнительный уровень защиты вашего игрового аккаунта. Каждый раз, когда вы собираетесь ввести свои логин и пароль, новое приложение, специально разработанное командой Wargaming, генерирует временный код доступа к ресурсам игровой вселенной Wargaming.net. Это значит, что вся ваша техника, кредиты и золото будут находиться под надежным замком, даже если мошенникам удастся выкрасть ваш пароль.
Wargaming Auth бесплатен, удобен в использовании и, в отличие от сторонних приложений, является внутренней разработкой компании Wargaming, что гарантирует отсутствие передачи данных на сторонние ресурсы.
Защитный код, который генерирует Wargaming Auth, состоит из шести цифр и действует в течение всего 30 секунд. Благодаря этому шансы получить несанкционированный доступ к вашему аккаунту стремятся к нулю.
Как включить дополнительный уровень защиты:
Шаг 1. Зайдите в свой «Личный кабинет» на странице wargaming.net, найдите поле «Второй фактор защиты» и нажмите «Подключить».
Шаг 2. Установите Wargaming Auth, активируйте приложение с помощью QR-кода и введите код подтверждения, который мы вышлем на вашу электронную почту.
Шаг 3. Защита включена! Теперь каждый раз при входе в свой аккаунт вводите шестизначное число, генерируемое с помощью Wargaming Auth.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app