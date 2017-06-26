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Wargaming Auth для iOS

Wargaming Auth 1.0 для iPhone, iPad

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Описание Wargaming Auth 1.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Wargaming Auth 1.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (23,34 Мб) Скриншоты Wargaming Auth 1.0 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Wargaming Auth 1.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Wargaming Auth 1.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Wargaming Auth — это дополнительный уровень защиты вашего игрового аккаунта. Каждый раз, когда вы собираетесь ввести свои логин и пароль, новое приложение, специально разработанное командой Wargaming, генерирует временный код доступа к ресурсам игровой вселенной Wargaming.net. Это значит, что вся ваша техника, кредиты и золото будут находиться под надежным замком, даже если мошенникам удастся выкрасть ваш пароль.

Wargaming Auth бесплатен, удобен в использовании и, в отличие от сторонних приложений, является внутренней разработкой компании Wargaming, что гарантирует отсутствие передачи данных на сторонние ресурсы.

Защитный код, который генерирует Wargaming Auth, состоит из шести цифр и действует в течение всего 30 секунд. Благодаря этому шансы получить несанкционированный доступ к вашему аккаунту стремятся к нулю.

Как включить дополнительный уровень защиты:

  • Шаг 1. Зайдите в свой «Личный кабинет» на странице wargaming.net, найдите поле «Второй фактор защиты» и нажмите «Подключить».
  • Шаг 2. Установите Wargaming Auth, активируйте приложение с помощью QR-кода и введите код подтверждения, который мы вышлем на вашу электронную почту.
  • Шаг 3. Защита включена! Теперь каждый раз при входе в свой аккаунт вводите шестизначное число, генерируемое с помощью Wargaming Auth.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Wargaming Auth:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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