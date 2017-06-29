Webcam World View для iOS

Webcam World View 4.7.0 для iPhone, iPad

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Описание Webcam World View 4.7.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Webcam World View 4.7.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (64,84 Мб) Скриншоты Webcam World View 4.7.0 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Webcam World View 4.7.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Webcam World View 4.7.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Webcam World View - уникальный проект, объединяющий тысячи скрытых камер в режиме 24/7 из разных уголков мира, целью которого является привлечение внимания к вопросу сохранения уникальных объектов культуры и природы.

Ключевые особенности:

  • Захватывающие дух виды: живописные горы, водопады, девственные озёра и реки, а также глубочайшая точка мирового океана — Марианская впадина.
  • Редкие и исчезающие виды животных и растений в их естественной среде обитания.
  • Хищные, пернатые, косолапые, пушистые, сумчатые, парнокопытные, рогатые — удивительные животные Азии, Африки, Америки, Европы и Австралии во всей красе.
  • Возможность увидеть Землю с Международной Космической Станции. Десятки видеокамер, установленных на спутниках, в прямом эфире транслируют изображение космического пространства.

Примите участие в сафари, круизе по джунглям, подводном приключении, путешествии к центру галактики и многом другом!

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Webcam World View:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыВебкамера
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Отзывы о программе Webcam World View

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