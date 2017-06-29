Webcam World View - уникальный проект, объединяющий тысячи скрытых камер в режиме 24/7 из разных уголков мира, целью которого является привлечение внимания к вопросу сохранения уникальных объектов культуры и природы.

Ключевые особенности:

Захватывающие дух виды: живописные горы, водопады, девственные озёра и реки, а также глубочайшая точка мирового океана — Марианская впадина.

Редкие и исчезающие виды животных и растений в их естественной среде обитания.

Хищные, пернатые, косолапые, пушистые, сумчатые, парнокопытные, рогатые — удивительные животные Азии, Африки, Америки, Европы и Австралии во всей красе.

Возможность увидеть Землю с Международной Космической Станции. Десятки видеокамер, установленных на спутниках, в прямом эфире транслируют изображение космического пространства.

Примите участие в сафари, круизе по джунглям, подводном приключении, путешествии к центру галактики и многом другом!