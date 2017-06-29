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5 PDF Expert - отличный инструмент для работы с PDF на iPhone и iPad, с помощью которого можно вносить правки, делать заметки, ставить печати и подписи, а также редактировать PDF текст, графику и исправлять конфиденциальную информацию. Поддерживаются любые форматы из iWork, MS Office, PowerPoint, будь то текстовые файлы, изображения, видео или даже музыка. Присутствует возможность работать с вложениями из Email, Dropbox, OneDrive или Google Drive. Также приложение позволяет быстро и удобно заполнять формы, текстовые, числовые, скрытые поля и ячейки, формы с интерактивными элементами JavaScript и пр. Основные возможности: Редактирование PDF текста, графики и ссылок.

Просмотр и чтение PDF.

Возможность выделения текста.

Заполнение различных форм.

Создание заметок в тексте.

Создание примечаний от руки или с помощью Apple Pencil.

Просмотр документов, выделение ошибок, внесение корректуры и подчеркивание целых предложений.

Использование безопасной цифровой подписи как для официальных документов, так и для внутренней переписки.

Создание закладок для удобной навигации по документу.

Удобное и легкое редактирование содержания и изменение структуры документа в несколько кликов.

Работа в "облаке" с возможностью правки документов на лету.

Поддержка файлов любого размера, активных ссылок и структуры документов, а также защищенных паролем текстов.

Удаленная работа с файлами в Dropbox, OneDrive, Google Drive и пр.

Защита файлов паролем и кодировкой. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app