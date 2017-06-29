Qrafter для iOS

Qrafter 16.3 для iPhone, iPad

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Описание Qrafter 16.3 для iPhone, iPadОписание   Скачать Qrafter 16.3 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (37,79 Мб) Скриншоты Qrafter 16.3 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Qrafter 16.3 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Qrafter 16.3 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Qrafter - удобный в эксплуатации сканер двухмерных кодов для iPhone, iPad и iPod Touch, с помощью которого можно не только сканировать и распознавать содержимое QR-кодов, но и присутствует возможность создания QR-кодов.

Особенности приложения:

  • Быстрое сканирование QR-кодов, Data Matrix и Aztec-кодов.
  • Сканирование кодов с инвертированными цветами.
  • Генератор QR-кодов, который может создавать QR-коды с нуля. Он может менять цвета изображения QR-кодов; сохранять их в Вашу медиатеку; отправлять их по электронной почте, как PNG и SVG файлы; делиться ими в социальных сетях и печатать их, если ваше устройство совместимо с функцией AirPrint для iOS.
  • Воссоздание изображения QR-кода из уже отсканированного.
  • Встроенная проверка URL-адресов на вредоносное содержание.
  • Встроенный веб-браузер с поддержкой vCard и iCalendar.
  • Поддержка открытия файлов vCard и iCalendar прямо из Safari.
  • Встроенный браузер карт.
  • Возможность отправки SMS, email.
  • Возможность добавления контакта, события.
  • Встроенная интеграция с Facebook, Twitter, Sina Weibo, Tencent Weibo, Dropbox и Pocket.
  • Поддержка печати QR-кодов на устройствах, поддерживающих AirPrint.
  • Наличие фонарика на устройствах со вспышкой.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Qrafter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШтрихкод
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