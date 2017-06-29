Qrafter - удобный в эксплуатации сканер двухмерных кодов для iPhone, iPad и iPod Touch, с помощью которого можно не только сканировать и распознавать содержимое QR-кодов, но и присутствует возможность создания QR-кодов.
Особенности приложения:
Быстрое сканирование QR-кодов, Data Matrix и Aztec-кодов.
Сканирование кодов с инвертированными цветами.
Генератор QR-кодов, который может создавать QR-коды с нуля. Он может менять цвета изображения QR-кодов; сохранять их в Вашу медиатеку; отправлять их по электронной почте, как PNG и SVG файлы; делиться ими в социальных сетях и печатать их, если ваше устройство совместимо с функцией AirPrint для iOS.
Воссоздание изображения QR-кода из уже отсканированного.
Встроенная проверка URL-адресов на вредоносное содержание.
Встроенный веб-браузер с поддержкой vCard и iCalendar.
Поддержка открытия файлов vCard и iCalendar прямо из Safari.
Встроенный браузер карт.
Возможность отправки SMS, email.
Возможность добавления контакта, события.
Встроенная интеграция с Facebook, Twitter, Sina Weibo, Tencent Weibo, Dropbox и Pocket.
Поддержка печати QR-кодов на устройствах, поддерживающих AirPrint.
Наличие фонарика на устройствах со вспышкой.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app