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5 Qrafter - удобный в эксплуатации сканер двухмерных кодов для iPhone, iPad и iPod Touch, с помощью которого можно не только сканировать и распознавать содержимое QR-кодов, но и присутствует возможность создания QR-кодов. Особенности приложения: Быстрое сканирование QR-кодов, Data Matrix и Aztec-кодов.

Сканирование кодов с инвертированными цветами.

Генератор QR-кодов, который может создавать QR-коды с нуля. Он может менять цвета изображения QR-кодов; сохранять их в Вашу медиатеку; отправлять их по электронной почте, как PNG и SVG файлы; делиться ими в социальных сетях и печатать их, если ваше устройство совместимо с функцией AirPrint для iOS.

Воссоздание изображения QR-кода из уже отсканированного.

Встроенная проверка URL-адресов на вредоносное содержание.

Встроенный веб-браузер с поддержкой vCard и iCalendar.

Поддержка открытия файлов vCard и iCalendar прямо из Safari.

Встроенный браузер карт.

Возможность отправки SMS, email.

Возможность добавления контакта, события.

Встроенная интеграция с Facebook, Twitter, Sina Weibo, Tencent Weibo, Dropbox и Pocket.

Поддержка печати QR-кодов на устройствах, поддерживающих AirPrint.

Наличие фонарика на устройствах со вспышкой. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app