Avira Free Security Suite для Windows

Avira Free Security Suite 2019 1.2.121.24663

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Avira Free Security Suite 2019 1.2.121.24663Описание   Скачать Avira Free Security Suite 2019 1.2.121.24663СКАЧАТЬ (5,18 Мб) Скриншоты Avira Free Security Suite 2019 1.2.121.24663Скриншоты (6)   Статистика Avira Free Security Suite 2019 1.2.121.24663Статистика   Отзывы о Avira Free Security Suite 2019 1.2.121.24663Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Avira Free Security Suite предлагает пользователю самые необходимые инструменты в одном пакете, а именно бесплатный антивирус Avira Free Antivirus, веб-фильтр Avira, анонимайзер Avira Phantom VPN, менеджер паролей, а также инструменты оптимизации и настройки системы.

Программа надежно защищает ПК пользователя в реальном времени от более чем 4 миллионов онлайн-угроз, предоставляет возможность анонимно просматривать любые веб-страницы, содержит встроенные утилиты для оптимизации компьютера и повышения его производительности.

Avira Free Security Suite включает:

  • Avira Free Antivirus - антивирус для защиты от интернет-угроз (программ-вымогателей, вирусов, банковских троянов и т. д.).
  • Avira Phantom VPN - виртуальная частная сеть (VPN) обеспечивает безопасность и анонимность при просмотре веб-страниц, а также позволяет обходить любые региональные или связанные с цензурой ограничения на доступ к веб-сайтам.
  • Веб-фильтр Avira - расширение браузера, которое защищает от вредоносных сайтов, фишинга и слежения на различных веб-ресурсах.
  • Avira SafeSearch Plus - расширение браузера, которое ускоряет вывод результатов поиска и выделяет в них инфицированные сайты.
  • Avira Password Manager - защищенный диспетчер паролей, котрый позволяет создавать уникальные надежные пароли для всех учетных записей, хранить их в надежном месте.
  • Avira Free System Speedup - многофункциональный инструмент оптимизации ПК, который позволяет измерить показатели использования диска, производительности и конфиденциальности, а затем глобально улучшить их одним щелчком.
  • Avira Software Updater - удобный инструмент для обновления установленных программ.
Скриншоты Avira Free Security Suite:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 278
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКомплексная защита
ТОП-сегодня раздела "Комплексная защита"
 

ESET NOD32 Smart Security 11

ESET NOD32 Smart Security - комплексная защита Вашего компьютера от вирусов, троянских программ, червей, шпионских программ, рекламного ПО, руткитов, хакерских атак,

360 Total Security 10.2.0.1175

360 Total Security - мощное антивирусное решение, которое способно не только защитить компьютер от всевозможных угроз и нежелательных программ, но и обеспечивает

Advanced SystemCare Ultimate 11.1.0.76 Final

Advanced SystemCare Ultimate — продвинутая версия программы Advanced SystemCare с Антивирусом, которая обеспечивает непрерывную комплексную защиту от всех видов

Avast Premier 18.7.4041

Avast Premier - более продвинутая версия Avast! Internet Security, которая помимо таких инструментов безопасности как защита от всевозможных угроз, сетевых атак,

Kaspersky Internet Security 18.0.0.405 (d)

Kaspersky Internet Security - Комплект для комплексной защиты компьютера, включающий антивирус, антихакер и антиспам

AhnLab V3 Internet Security 8.0.7.5

AhnLab V3 Internet Security - корейский антивирус, обеспечивающий комплексную и эффективную защиту ПК, с минимальным потреблением системных ресурсов. Предоставляет

скачать Adguard

Отзывы о программе Avira Free Security Suite

Admin

Отзывов о программе Avira Free Security Suite 2019 1.2.121.24663 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 