Яндекс.Браузер Лайт – компания Яндекс решила предоставить пользователям новую, «облегченную» версию фирменного браузера.

Отсутствие дополнительных расширений и функций означает, что в браузере доступен только самый необходимый функционал. Потребление электроэнергии приложением также должно немного уменьшиться. В адресной строке можно не только вводить url, но и искать информацию.

В браузере еще присутствует Панель виртуальных закладок под названием Табло. Там будут отображаться наиболее посещаемые вами ресурсы. Самые последние новости и актуальные видео вы найдете в ленте статей и видео Дзен. Персональные подборки основаны на ваших предпочтениях и интересах, так что вы не пропустите новости об игре любимой команды или слухи про популярных деятелей шоу-бизнеса.

Из браузера можно очищать историю и куки, а если внутренней памяти катастрофически мало, то приложение можно перенести на карту памяти microSD.