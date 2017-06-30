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Музыка тут 1.2 для iPhone, iPad Музыка тут - отличное приложение для всех меломанов, которое предоставляет доступ к огромной библиотеке бесплатных и легальных музыкальных композиций как Spotify 8.4.3 для iPhone, iPad Spotify - популярный сервис для потокового воспроизведения музыки. Представляет собой огромную базу музыкальных композиций различных жанров. Удобный функционал и QWE Free Music Download PRO 1.0.3 для iPhone, iPad QWE Free Music Download PRO - бесплатный загрузчик музыки, использующий каталог аудиофайлов SoundCloud