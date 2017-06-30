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Deezer для iOS

Deezer 6.21.0 для iPhone, iPad

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Описание Deezer 6.21.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Deezer 6.21.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (125 Мб) Скриншоты Deezer 6.21.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Deezer 6.21.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Deezer 6.21.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Deezer - бесплатное приложение, с помощью которого можно слушать музыку в неограниченном количестве. Пользователю предлагается доступ к более 40 миллионов треков всевозможных жанров и направлений. Слушайте больше музыки, создавайте свою музыкальную коллекцию и находите новые треки благодаря индивидуальным рекомендациям, подстраивающимся под ваш вкус.

Ключевые особенности:

  • Наличие FLOW — персональный саундтрек, включающий любимые треки пользователя и интересные новинки.
  • Возможность слушать миксы на основе трека, исполнителя, плейлиста или альбома.
  • Поиск каналов с музыкой самых разных стилей.
  • Создание неограниченного количества плейлистов.
  • Просмотр текстов любимых песен.

Подписка Premium+ добавляет следующие возможности:

  • Переключение на нужный трек в любой момент.
  • Отсутствие рекламы.
  • Загрузка своей музыки и возможность слушать ее в режиме офлайн.
  • Музыка в высоком качестве.
  • CarPlay: музыка из телефона в автомагнитоле.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Deezer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
 Программа Deezer отмечена редакцией SoftPortal.com
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