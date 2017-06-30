Загрузчик Видео 1.11 для iPhone, iPad

Загрузчик Видео - очень полезное приложение для всех видеоманов, которое позволит загрузить на Ваше iOS-устройство видеоклипы и ролики буквально в пару простых шагов

VLC 2.7.8 для iPhone, iPad

VLC для iOS - популярный мультимедийный плеер с возможностью воспроизведения множества популярных и не очень форматов на мобильных устройства iPhone, iPad и iPod

Beam 2.5 для iOS

Beam - стриминг-сервис, который поможет зрителю более активно влиять на трансляцию стримера. Минимальная задержка потока, бонусы за просмотры и возможность