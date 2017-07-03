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Мемасики для Android

Мемасики 0.9.8 для Android

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Описание Мемасики 0.9.8 для AndroidОписание   Скачать Мемасики 0.9.8 для AndroidСКАЧАТЬ (26,19 Мб) Скриншоты Мемасики 0.9.8 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Мемасики 0.9.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Мемасики 0.9.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Мемасики - новое воплощение классической игры в жанре "найди пару", где в качестве картинок используются известные русские мемы. Необходимо переворачивать карточки по две, так чтобы открытые изображения совпадали, если это не произошло, то они переворачиваются обратно, рубашкой вверх.

Мемы - благо, дарованное человечеству, для постижения безграничной мудрости вселенной. Философы во все века задавались вопросом — "Что было раньше: мем или человек?". Ответа на этот вопрос как не было, так и нет, но одно мы знаем точно — мемы не просто так среди нас!

Особенности головоломки:

  • Простые правила игры, понятные с первого уровня.
  • Постепенно нарастающая сложность.
  • Подсказки, помогающие в трудных ситуациях.
  • Получение бесплатных подсказок через пуш-уведомления и просмотр рекламы.
  • Периодические обновления с новыми функциями и улучшениями.
Что нового в Мемасики 0.9.8 для Android?
  • добавлены подсказки, на три секунд будет видно расположение всех карт
  • добавлено пополнение подсказок через уведомления и рекламу
  • доработан фильтр
  • теперь видно, что кнопки, которые должны нажиматься нажимаются
  • переделана база мемов
  • изменён порядок появления мемов в игре
  • кнопка "продолжить" теперь появляться после завершения анимации звёздочек
Скриншоты Мемасики:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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