Onion Browser для iOS

Onion Browser 1.7.7 для iPhone, iPad

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Описание Onion Browser 1.7.7 для iPhone, iPadОписание   Скачать Onion Browser 1.7.7 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (41,31 Мб) Скриншоты Onion Browser 1.7.7 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Onion Browser 1.7.7 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Onion Browser 1.7.7 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Onion Browser - бесплатный мобильный анонимный браузер, благодаря которому пользователи iPhone и iPad могут использовать сети Tor для анонимного серфинга, обмена мгновенными сообщениями и доступа к электронной почте.

Программа обеспечивает полную анонимность при посещении веб-сайтов, публикации материалов, отправке сообщений и при работе с другими приложениями, использующими протокол TCP. Безопасность трафика обеспечивается за счёт использования распределённой сети серверов («узлов»), называемых «многослойными или луковыми маршрутизаторами» (onion routers).

Кроме того приложение предоставляет защиту от механизмов анализа трафика, которые ставят под угрозу не только анонимность пользователя, но также конфиденциальность бизнес-данных, деловых контактов и др.

Основные возможности программы:

  • Скрытие реального IP адреса.
  • Анонимность при посещении веб-сайтов.
  • Доступ к сайтам .onion, доступным только через Tor.
  • Защита от механизмов анализа трафика.
  • Быстрая очистка файлов cookie, истории, кеша и пр.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Onion Browser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыБраузеры
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