Программы для iOS » Игры » Головоломки » Найди слова 1.0.0 для iPhone, iPad
Найди слова для iOS

Найди слова 1.0.0 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Найди слова 1.0.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Найди слова 1.0.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (19,24 Мб) Скриншоты Найди слова 1.0.0 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Найди слова 1.0.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Найди слова 1.0.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Найди слова - ищите и выделяйте слова среди хаотически расположенных букв. На одном уровне слова объединяются общей тематикой. Тема уровня отображается в центре тулбара. Вы можете отключить отображение темы уровня, что увеличит сложность.

За найденные слова начисляются баллы, в количестве равном количеству букв в найденном слове. Ведется подсчет баллов по каждому сборнику, а также общий счет.

Заработанные баллы могут использоваться для получения подсказки. Для этого нажмите иконку со знаком вопроса и выберите слово. За подсказку снимаются тройные баллы. Там же можно посмотреть значения уже найденных слов.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Найди слова:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Логические - Настольные
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

Сканворд дня HD 1.5.4 для iPad

Сканворд дня HD - приложение для всех любителей провести свободное время за разгадыванием сканвордов или составлением правильного расположения цифр судоку

TwoDots 3.12.0 для iPhone, iPad

TwoDots - веселая головоломка, где за определенное число ходов необходимо выбить все разноцветные шарики, соединяя их прямыми линиями

Эврика! 1.1.7 для iPhone, iPad

Эврика! - сборник разнообразных логических задачек, для решения которых придется хорошенько подумать и проявить все свои умственные способности

Candy Crush Saga 1.103.0 для iPhone, iPad

Candy Crush Saga - эта интересная головоломка посвящена всем любителям сладких вкусных конфет, мармеладок и других сладостей

SUDOKU Shinro Lite 1.0 для iPhone, iPad, iPod

SUDOKU Shinro Lite - головоломка в которой на игровом поле 8х8 нужно расставить 12 ям. Каждая из стрелок на поле должна указывать хотя бы на одну яму. Игра

Block Touch Lite 1.22 для iPhone, iPad, iPod

Block Touch Lite - головоломка в которой нужно сокращать блоки по признаку цвета и так, чтобы это приносило максимально возможное число очков. Сокращайте блоки с

скачать Adguard

Отзывы о программе Найди слова

Admin

Отзывов о программе Найди слова 1.0.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 