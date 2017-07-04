Сканворд дня HD 1.5.4 для iPad
Сканворд дня HD - приложение для всех любителей провести свободное время за разгадыванием сканвордов или составлением правильного расположения цифр судоку
TwoDots 3.12.0 для iPhone, iPad
TwoDots - веселая головоломка, где за определенное число ходов необходимо выбить все разноцветные шарики, соединяя их прямыми линиями
Эврика! 1.1.7 для iPhone, iPad
Эврика! - сборник разнообразных логических задачек, для решения которых придется хорошенько подумать и проявить все свои умственные способности
Candy Crush Saga 1.103.0 для iPhone, iPad
Candy Crush Saga - эта интересная головоломка посвящена всем любителям сладких вкусных конфет, мармеладок и других сладостей
SUDOKU Shinro Lite 1.0 для iPhone, iPad, iPod
SUDOKU Shinro Lite - головоломка в которой на игровом поле 8х8 нужно расставить 12 ям. Каждая из стрелок на поле должна указывать хотя бы на одну яму. Игра
Block Touch Lite 1.22 для iPhone, iPad, iPod
Block Touch Lite - головоломка в которой нужно сокращать блоки по признаку цвета и так, чтобы это приносило максимально возможное число очков. Сокращайте блоки с