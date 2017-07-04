Найди слова - ищите и выделяйте слова среди хаотически расположенных букв. На одном уровне слова объединяются общей тематикой. Тема уровня отображается в центре тулбара. Вы можете отключить отображение темы уровня, что увеличит сложность.

За найденные слова начисляются баллы, в количестве равном количеству букв в найденном слове. Ведется подсчет баллов по каждому сборнику, а также общий счет.

Заработанные баллы могут использоваться для получения подсказки. Для этого нажмите иконку со знаком вопроса и выберите слово. За подсказку снимаются тройные баллы. Там же можно посмотреть значения уже найденных слов.