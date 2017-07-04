Password Cracker 4.22
Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто наводите курсор мыши на строку с паролем и вместо
WebBrowserPassView 1.86
WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в использовании инструмент для восстановления забытых паролей для браузеров
SAMInside 2.7.0.1
Программа предназначена для восстановления паролей пользователей Windows NT/2000/XP/2003/Vista и имеет ряд особенностей, выгодно отличающих ее от аналогичных
Advanced Archive Password Recovery 4.54.55
Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR
Advanced RAR Password Recovery 1.53
Advanced RAR Password Recovery (ARPR) - программа для восстановления потеряных паролей к RAR/WinRAR архивам. Она позволяет находить пароли к архивам, созданным RAR,
Password Generator 1.25
Password Generator - генератор случайных паролей позволяет генерировать пароли длинной от 1 до 24 символов. Программа позволяет настроить набор символов, входящих в