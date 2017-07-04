Icecream Password Manager для Windows

Icecream Password Manager 1.13

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Описание Icecream Password Manager 1.13Описание   Скачать Icecream Password Manager 1.13СКАЧАТЬ (12,69 Мб) Скриншоты Icecream Password Manager 1.13Скриншоты (4)   Статистика Icecream Password Manager 1.13Статистика   Отзывы о Icecream Password Manager 1.13Отзывы (0)  
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Icecream Password Manager – программа позволяющая управлять паролями, логинами, кердитными картами, профилями и другими данными, сохраненными в программе.

Благодаря использованию AES-256 шифрования вся сохраненная информация находится под надежной защитой. Синхронизация программы с аккаунтом Dropbox позволит получить доступ к самым последним изменениям сохраненных данных на всех подсоединенных устройствах.

В программе доступно создание нескольких хранилищ, что позволяет нескольким пользователям использовать программу одновременно. Установите поддерживаемые плагины браузера для отправки онлайн форм и быстрого сохранения логинов и паролей для сайтов. Включите резервное копирование для того, чтобы восстановить сохраненные данные в любой момент.

Основные возможности:

  • Мастер-пароль. Единственный пароль, который Вам нужно запомнить.
  • Защитите Ваши идеи с помощью заметок менеджера паролей.
  • Поддержка ведущих стандартов шифрования.
  • Плагины для браузеров.
  • Возможность заполнения форм.
  • Синхронизация с Dropbox.
  • Отдельный защищенный доступ - до 10 пользователей.
  • Функция автоблокировки хранилища.
  • Автоматическое резервное копирование данных на Вашем ПК.
  • Возможность прикрепления файлов и многое другое.
Скриншоты Icecream Password Manager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли
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