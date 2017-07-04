Icecream Password Manager – программа позволяющая управлять паролями, логинами, кердитными картами, профилями и другими данными, сохраненными в программе.

Благодаря использованию AES-256 шифрования вся сохраненная информация находится под надежной защитой. Синхронизация программы с аккаунтом Dropbox позволит получить доступ к самым последним изменениям сохраненных данных на всех подсоединенных устройствах.

В программе доступно создание нескольких хранилищ, что позволяет нескольким пользователям использовать программу одновременно. Установите поддерживаемые плагины браузера для отправки онлайн форм и быстрого сохранения логинов и паролей для сайтов. Включите резервное копирование для того, чтобы восстановить сохраненные данные в любой момент.

Основные возможности: