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5 YouCam Perfect - широкий набор инструментов для редактирования снимков, с помощью которых можно быстро и легко подправить уставшие глаза, тон лица, удалить морщинки и подкорректировать черты лица. Присутствует возможность наложения эффектов бьютифаера кожи в режиме реального времени, функция определения группы лиц, возможность изменения формы лица и удаления ненужных элементов со снимка. Готовым результатом можно поделиться с друзьями в соцсетях. Ключевые особенности программы: Доступ к Beauty Circle – сообществу для обмена бьюти-тенденциями.

Эффекты бьютифаера кожи в режиме реального времени непосредственно в камере.

Определение группы лиц.

Функция "Улыбка :)" позволяет создать естественную улыбку на индивидуальных и групповых фотографиях.

Возможность выбора из 6 уровней бьютифаера - от естественного до гламурного.

Фронтальная и задняя камеры, таймер, вспышка и пр.

Разглаживатель и осветлитель кожи.

Удаление изъянов.

Добавление румян и удаление блеска для сияющего лица даже без макияжа.

Изменение формы лица.

Удаление ненужных объектов с фотографии.

Наличие 30 сцен и шаблонов.

"Умный коллаж" с интеллигентным механизмом нарезки автоматически определяет лица на снимках и умело размещает их в коллажи и сцены. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app YouCam Perfect для Android