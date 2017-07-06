VSCO Cam 28.1 для iPhone, iPad
VSCO Cam - мощный фоторедактор с отличным интерфейсом и множеством инструментов для цифровой обработки изображений
Adobe Photoshop Sketch 4.1.1 для iPhone, iPad
Adobe Photoshop Sketch – откройте в себе талант художника и рисуйте собственные произведения искусства. С помощью программы можно рисовать карандашами, ручками,
123D Sculpt 1.05 для iPad
123D Sculpt - мощнейший 3D редактор для iPad. Почувствуйте себя скульптором! Вы можете выбрать из уже готовой библиотеки животных, людей, технику и переделать их по
Adobe Photoshop Express 5.4.1 для iPhone, iPad, iPod
Adobe Photoshop Express - на данный момент является лучшим бесплатным редактором фотографий. С помощью этого редактора вы можете легко изменять размер фотографии,
FaceApp 1.0.14 для iPhone, iPad
Удобный и простой в использовании инструмент, благодаря которому можно практически мгновенно изменить мимику человека на фотографии. В основу приложения положен
Pixelmator 2.3 для iPhone, iPad
Pixelmator – один из лучших фоторедакторов для iOS-девайсов, который обладает всеми необходимыми функциями и инструментами для создания, изменения и улучшения ваших