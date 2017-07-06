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YouCam Perfect для iOS

YouCam Perfect 5.20.6 для iPhone, iPad

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Описание YouCam Perfect 5.20.6 для iPhone, iPadОписание   Скачать YouCam Perfect 5.20.6 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (127,93 Мб) Скриншоты YouCam Perfect 5.20.6 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика YouCam Perfect 5.20.6 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о YouCam Perfect 5.20.6 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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YouCam Perfect - широкий набор инструментов для редактирования снимков, с помощью которых можно быстро и легко подправить уставшие глаза, тон лица, удалить морщинки и подкорректировать черты лица.

Присутствует возможность наложения эффектов бьютифаера кожи в режиме реального времени, функция определения группы лиц, возможность изменения формы лица и удаления ненужных элементов со снимка. Готовым результатом можно поделиться с друзьями в соцсетях.

Ключевые особенности программы:

  • Доступ к Beauty Circle – сообществу для обмена бьюти-тенденциями.
  • Эффекты бьютифаера кожи в режиме реального времени непосредственно в камере.
  • Определение группы лиц.
  • Функция "Улыбка :)" позволяет создать естественную улыбку на индивидуальных и групповых фотографиях.
  • Возможность выбора из 6 уровней бьютифаера - от естественного до гламурного.
  • Фронтальная и задняя камеры, таймер, вспышка и пр.
  • Разглаживатель и осветлитель кожи.
  • Удаление изъянов.
  • Добавление румян и удаление блеска для сияющего лица даже без макияжа.
  • Изменение формы лица.
  • Удаление ненужных объектов с фотографии.
  • Наличие 30 сцен и шаблонов.
  • "Умный коллаж" с интеллигентным механизмом нарезки автоматически определяет лица на снимках и умело размещает их в коллажи и сцены.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты YouCam Perfect:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыРедакторы - Фото
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