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YouCam Nails для iOS

YouCam Nails 1.22.1 для iPhone, iPad

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Описание YouCam Nails 1.22.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать YouCam Nails 1.22.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (91,5 Мб) Скриншоты YouCam Nails 1.22.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика YouCam Nails 1.22.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о YouCam Nails 1.22.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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YouCam Nails - виртуальный салон со множеством восхитительных дизайнов для ногтей, который благодаря большому разнообразию цветов, узоров и наклеек позволит с легкостью создать свой неповторимый дизайн маникюра.

Присутствует возможность создать свой собственный дизайн или воспользоваться готовыми шаблонами, которые можно нанести одним касанием. Можно экспериментировать и подбирать новый стиль и дизайн, не теряя времени на хлопотливую покраску и удаление лака.

Возможности программы:

  • 65+ цветов для создания неповторимого дизайна.
  • 25+ узоров, включая классический французский маникюр, цветы, леопардовый принт и др.
  • Стикеры: 50+ в геометрических, цветочных формах.
  • 5 форм ногтей.
  • Преобразование ногтей одним касанием: 20 готовых шаблонов для быстрого преображения.
  • Видео-уроки для инспирации в Beauty Circle.
  • Возможность делиться своим дизайном и смотреть советы в Beauty Circle.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты YouCam Nails:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - другое
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Отзывы о программе YouCam Nails

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