Visage Lab - приложение, с помощью которого можно буквально за несколько движений преобразить свои фотографии: разгладить кожу, удалить эффект "красных глаз", убрать прыщики и блеск с лица и отбелить зубы.

Достаточно всего лишь загрузить портретное фото из галереи или сделать снимок на камеру и программа автоматически его улучшит. Кроме этого присутствует возможность вручную настраивать некоторые параметры, добавлять разнообразные художественные эффекты и пр.

Ключевые особенности приложения: