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5 Photo Lab — самая настоящая портативная лаборатория фотоэффектов и фотоприколов, которая включает в себя более 800 оригинальных фотошаблонов для создания фотоколлажей и монтажей, поздравительных открыток, добавления красивых рамок на фото и многого другого. Программа имеет понятный интерфейс фоторедактора и обладает простотой создания фотоэффектов - достаточно выбрать нужный эффект, монтаж или рамку, затем выбрать фотографию из галереи или сделать новую фотографию с помощью камеры телефона — и уникальный фотоэффект готов. Основные возможности программы: Фотомонтаж с автоматической подстановкой лица.

Наличие реалистичных фотоэффектов.

Более 800 оригинальных фотошаблонов.

Наличие разнообразных фотофильтров.

Эффекты для вставки двух и более фото.

Возможность подписи изображения своим текстом с настройкой стиля и шрифта текста.

Сохранение результата в альбом "Фотопленка", публикация в Twitter, Facebook, Instagram или отправка в виде сообщения (SMS, MMS или iMessage). Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Photo Lab для Android