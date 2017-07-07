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Photo Lab для iOS

Photo Lab 2.8.27 для iPhone, iPad

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Описание Photo Lab 2.8.27 для iPhone, iPadОписание   Скачать Photo Lab 2.8.27 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (100,59 Мб) Скриншоты Photo Lab 2.8.27 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Photo Lab 2.8.27 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Photo Lab 2.8.27 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Photo Lab — самая настоящая портативная лаборатория фотоэффектов и фотоприколов, которая включает в себя более 800 оригинальных фотошаблонов для создания фотоколлажей и монтажей, поздравительных открыток, добавления красивых рамок на фото и многого другого.

Программа имеет понятный интерфейс фоторедактора и обладает простотой создания фотоэффектов - достаточно выбрать нужный эффект, монтаж или рамку, затем выбрать фотографию из галереи или сделать новую фотографию с помощью камеры телефона — и уникальный фотоэффект готов.

Основные возможности программы:

  • Фотомонтаж с автоматической подстановкой лица.
  • Наличие реалистичных фотоэффектов.
  • Более 800 оригинальных фотошаблонов.
  • Наличие разнообразных фотофильтров.
  • Эффекты для вставки двух и более фото.
  • Возможность подписи изображения своим текстом с настройкой стиля и шрифта текста.
  • Сохранение результата в альбом "Фотопленка", публикация в Twitter, Facebook, Instagram или отправка в виде сообщения (SMS, MMS или iMessage).

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Photo Lab:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыРедакторы - Фото
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