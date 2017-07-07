FotoRus 7.0.4 для iPhone, iPad
FotoRus - мощный фоторедактор для мобильных устройств, который обладает массой всевозможных инструментов для обработки и редактирования картинок, создания коллажей и
Adobe Photoshop Sketch 4.1.1 для iPhone, iPad
Adobe Photoshop Sketch – откройте в себе талант художника и рисуйте собственные произведения искусства. С помощью программы можно рисовать карандашами, ручками,
Color Splash for iPad 3.6.2 для iPad
Color Splash for iPad - очень хороший редактор для вашей фото коллекции. Позволяет акцентировать на фото любые детали выделяя их цветом на фоне черно-белого
VSCO Cam 29.0 для iPhone, iPad
VSCO Cam - мощный фоторедактор с отличным интерфейсом и множеством инструментов для цифровой обработки изображений
Adobe Photoshop Express 5.4.1 для iPhone, iPad, iPod
Adobe Photoshop Express - на данный момент является лучшим бесплатным редактором фотографий. С помощью этого редактора вы можете легко изменять размер фотографии,
Avatan 1.33 для iPad
Avatan - отличный многофункциональный графический редактор с хорошим набором инструментов для редактирования фотографий и изображений