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Ballster для Android

Ballster 1.15 для Android

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Описание Ballster 1.15 для AndroidОписание   Скачать Ballster 1.15 для AndroidСКАЧАТЬ (28,24 Мб) Скриншоты Ballster 1.15 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Ballster 1.15 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ballster 1.15 для AndroidОтзывы (0)  
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Ballster - увлекательная аркада для мобильных устройств под управлением Android, в котором игроку предстоит разбивать шариками блоки и набирать очки, соревнуясь с друзьями. Уровень сложности постепенно растет!

Скриншоты Ballster:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D - Головоломки
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