AdminSalon - мощная и удобная программа для управления салоном красоты, парикмахерской и SPA. Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс, содержит справочный модуль с описанием основных блоков программы. Также реализована возможность персональной настройки разграничения прав доступа для различных пользователей.

Для автоматизации процессов товарного учета и ведения продаж в салоне красоты к программе может быть подключено дополнительное торговое оборудование: сканер штрих-кода, принтер термоэтикеток, чековый принтер.

Ключевые особенности программы: