AdminSalon для Windows

AdminSalon 1.0

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Описание AdminSalon 1.0Описание   Скачать AdminSalon 1.0СКАЧАТЬ (3,11 Мб) Скриншоты AdminSalon 1.0Скриншоты (8)   Статистика AdminSalon 1.0Статистика   Отзывы о AdminSalon 1.0Отзывы (0)  
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AdminSalon - мощная и удобная программа для управления салоном красоты, парикмахерской и SPA. Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс, содержит справочный модуль с описанием основных блоков программы. Также реализована возможность персональной настройки разграничения прав доступа для различных пользователей.

Для автоматизации процессов товарного учета и ведения продаж в салоне красоты к программе может быть подключено дополнительное торговое оборудование: сканер штрих-кода, принтер термоэтикеток, чековый принтер.

Ключевые особенности программы:

  • База персонала салона.
  • График работы мастеров.
  • Автоматических расчет заработной платы.
  • Различные отчеты по работе сотрудников.
  • Клиентская база.
  • Учет услуг, оказанных клиентам; учет персональных скидок и дисконтых карт.
  • Различная статистика по клиентам.
  • Электронный журнал предварительной записи клиентов: автоматизированная запись клиентов с учетом даты, времени, мастера.
  • Учет услуг оказанных клиенту.
  • Автоматизированный расчет стоимости оказанных услуг.
  • Возможность печати товарно-кассового чека из программы.
  • База данных товаров и услуг; база поставщиков.
  • Оприходование и списание товара, ведение складского остатка.
  • Отчеты по движению товара и оказанным услугам.
  • Учет финансовых операций.
  • Различные отчеты выручке и движению денежных средств.
Скриншоты AdminSalon:

Статус программы Демо версия
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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