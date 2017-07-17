Sudoku 2.0 для iPhone, iPad, iPod
Sudoku - классическая японская логическая игра для iPhone. Цель игры — заполнить квадрат 9х9 клеток цифрами так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце, а также в
_PRISM 1.1 для iOS
_PRISM - визуально яркая логическая головоломка, в которой вам предстоит окунуться в мир геометрических фигур. Вам понадобится не только логическое мышление, но и
Brain Freeze Lite 3.2 для iPhone, iPad, iPod
Brain Freeze Lite - заставит пошевелить извилинами ваш мозг. Вам нужно, наклоняя iPhone, по горизонтали или вертикали столкнуть 2 объекта одинаковых по форме и
Найди слова 1.0.0 для iPhone, iPad
Головоломка для iOS-устройств, в которой игроку необходимо искать и выделять слова среди хаотически расположенных букв. За найденные слова начисляются баллы, которые
Sea Bubbles 1.0 для iPad, iPhone, iPod
Sea Bubbles - в этой игре нужно не дать всплыть ни одному пузырю на поверхность воды. Сокращать можно начиная от 3-х и более пузырей. Пузыри не постоянного цвета, а
Ultimate Gem 1.6 для iPad, iPhone, iPod
Ultimate Gem - игра из серии сократи группу предметов по цвету если их больше 3=х. Единственное отличие этой игры от подобных в том, что в ней можно сокращать