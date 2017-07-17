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1010 Puzzle для iOS

1010 Puzzle 1.0.3 для iPhone, iPad

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Описание 1010 Puzzle 1.0.3 для iPhone, iPadОписание   Скачать 1010 Puzzle 1.0.3 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (19,82 Мб) Скриншоты 1010 Puzzle 1.0.3 для iPhone, iPadСкриншоты (3)   Статистика 1010 Puzzle 1.0.3 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о 1010 Puzzle 1.0.3 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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1010 Puzzle - увлекательная головоломка для мобильных iOS-устройств с простым сюжетом, в котором пользователю необходимо собирать фигуры таким образом, чтобы заполнить и уничтожить линии из десяти кубиков по горизонтали или вертикали. Уровень сложности игры постепенно увеличивается.

В настройках можно скрывать статус бар, активировать темную тему оформления, а также регулировать уровень громкости.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты 1010 Puzzle:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыГоловоломки
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