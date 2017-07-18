Ruler Player для Android

Ruler Player 1.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Ruler Player 1.0 для AndroidОписание   Скачать Ruler Player 1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (2,08 Мб) Скриншоты Ruler Player 1.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Ruler Player 1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ruler Player 1.0 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ruler Player - аудио-плеер с возможностью поиска и загрузки музыки и поддержкой интернет-радио. Присутствует поддержка большинства популярных аудио форматов, возможность слушать музыку онлайн без скачивания, функция зацикливания отрезка треков и многое другое.

Особенности приложения:

  • Поддержка форматов mp3, wav, ogg, flac, mid, 3gp, mp4, m4a, flv, avi.
  • Поиск, прослушивание и загрузка музыки по довольно большой базе (Зайцев.нет).
  • Возможность слушать музыку онлайн без скачивания.
  • Поддержка интернет-радио. Возможность добавлять и редактировать собственные радиостанции.
  • Функция зацикливания отрезка треков.
  • Плейлист, поиск по папкам и многое другое.

Внимание! Это неофициальное приложение, которое не имеет отношения к сервису Zaycev.net. Имя и торговая марка Zaycev.net являются собственностью правообладателей.

Скриншоты Ruler Player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

Загрузка музыки VK 2.4.0 для Android

Загрузка музыки VK - удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно искать, слушать и загружать музыку из популярной соцсети

Vk Media Player 3.9 для Android

VK Media Player - приложение для портативных устройств под управлением Android, с помощью которого можно прослушивать музыку в социальной сети ВКонтакте. С помощью

AIMP 2.50 Build 340 для Android

AIMP – мобильная версия популярного аудио проигрывателя. С плеером вы сможете прослушать большинство форматов: mp3, wav, ogg, flac, mp4, ape и др. 10-полосный

Free Music Download 1.83 для Android

Free Music Download - с помощью этого приложения вы сможете скачать множество музыкальных файлов самых разных исполнителей. Вы можете просматривать самые популярные

Zaycev.net 5.3.0 для Android

Зайцев.нет – скачивайте музыку с популярных ресурсов zaycev.net и Вконтакте без необходимости посещения. Присутствует поиск по названию песни, исполнителю,

Moosic 3.4 для Android

Moosic - бесплатное музыкальное приложение для телефонов и планшетов. Позволяет слушать музыку из ВКонтакте и других социальных сетей без Интернета

скачать Adguard

Отзывы о программе Ruler Player

Admin

Отзывов о программе Ruler Player 1.0 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 