Lim Online TV для Windows

Lim Online TV 1.0

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Описание Lim Online TV 1.0Описание   Скачать Lim Online TV 1.0СКАЧАТЬ (2,6 Мб) Скриншоты Lim Online TV 1.0Скриншоты (3)   Статистика Lim Online TV 1.0Статистика   Отзывы о Lim Online TV 1.0Отзывы (0)  
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Lim Online TV - удобное приложение для тех пользователей, кто хочет смотреть любимые каналы не отходя от компьютера. Программа имеет небольшой вес и после установки сразу готова к работе. Список каналов автоматически обновляется с сервера, а это значит, что вы всегда будите смотреть только лучшие каналы. Список каналов будет пополняться автоматически.

Теперь с помощью данной программы смотреть фильмы, мультики, любимые сериалы можно прямо на компьютере. На работе нет телевизора, не беда скачайте данную программу и вы не пропустите любимое кино даже на работе.

Скриншоты Lim Online TV:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 6
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Потоковое видео - Радио, TV плееры
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Отзывы о программе Lim Online TV

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