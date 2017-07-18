Lomotif - отличный редактор для создания потрясающих видео для Instagram и Hyperlapse, с помощью которого можно буквально за секунду добавить музыку в видео, сделать квадратную обрезку и редактировать видеофайлы.
Основные возможности программы:
Быстрое редактирование.
Автоматическое преобразование видеозаписей из альбома в музыкальные видео без редактирования.
Выбор до 30 клипов из своей галереи.
Наличие встроенного редактора.
Управление жестами.
Изменение порядка клипов одним движением.
Настройка параметров обрезки.
Переключение между двумя форматами: Instagram (Квадратный формат, 15 секунд) и Lomotif (Формат 16:9, 30 секунд).
Добавление потрясающих кинематографических фильтров для совершенствования своих видео.
Добавление титров для персонализации видео.
Подгонка видео для Instagram одним нажатием.
Использование своих видео с эффектом замедленного действия для создания особо уникальных видеоклипов.
Использование фотографий для создания слайд-шоу.
Возможность публикации через Instagram, Facebook, YouTube, email, SMS, WhatsApp, Google Drive и Dropbox.
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