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Lomotif для iOS

Lomotif 2.2.4 для iPhone, iPad

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Описание Lomotif 2.2.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать Lomotif 2.2.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (136,72 Мб) Скриншоты Lomotif 2.2.4 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Lomotif 2.2.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Lomotif 2.2.4 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Lomotif - отличный редактор для создания потрясающих видео для Instagram и Hyperlapse, с помощью которого можно буквально за секунду добавить музыку в видео, сделать квадратную обрезку и редактировать видеофайлы.

Основные возможности программы:

  • Быстрое редактирование.
  • Автоматическое преобразование видеозаписей из альбома в музыкальные видео без редактирования.
  • Выбор до 30 клипов из своей галереи.
  • Наличие встроенного редактора.
  • Управление жестами.
  • Изменение порядка клипов одним движением.
  • Настройка параметров обрезки.
  • Переключение между двумя форматами: Instagram (Квадратный формат, 15 секунд) и Lomotif (Формат 16:9, 30 секунд).
  • Добавление потрясающих кинематографических фильтров для совершенствования своих видео.
  • Добавление титров для персонализации видео.
  • Подгонка видео для Instagram одним нажатием.
  • Использование своих видео с эффектом замедленного действия для создания особо уникальных видеоклипов.
  • Использование фотографий для создания слайд-шоу.
  • Возможность публикации через Instagram, Facebook, YouTube, email, SMS, WhatsApp, Google Drive и Dropbox.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Lomotif:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыРедакторы
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