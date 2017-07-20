Splice – удобный и мощный редактор, который делает возможным создание видеоклипов профессионального уровня на iPhone, iPad и iPod touch. Приложение позволяет кадрировать видео, добавлять эффект замедленной съемки, редактировать переходы между кадрами с помощью жестов и многое другое. Поддерживает фото и видео, снятые камерой iPhone и GoPro.
Основные возможности:
Автоматическая синхронизация видео с ритмом саундтрека.
Фильтры, выбор цвета фона, ориентации видео и других параметров.
Слайды с надписями, наложение текста поверх видео и добавление собственных концовок.
Изменение темпа воспроизведения – от замедленной съемки до суперскоростей.
Кадрирование фото и видео, удаление ненужных фрагментов.
Множество эффектов перехода между кадрами, возможность настраивать их продолжительность.
Эффекты, создающие иллюзию, что камера поворачивается или приближается к объекту.
Обширная библиотека бесплатных саундтреков и звуковых эффектов, а также возможность добавлять музыку из медиатеки iTunes (права регулируются условиями и положениями iTunes).
Запись закадрового голоса и звуковых эффектов с помощью встроенного диктофона.
Точная обрезка и микширование аудиодорожек.
Отправка напрямую в YouTube, Instagram, Facebook, Vimeo, а также через приложения «Почта», «Сообщения» и другие сервисы.
Публикация видео в Full HD и возможность делиться приватными ссылками на него.
Сохранение видео в альбоме «Фотопленка» в HD-качестве с разрешением до 1080p.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app