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Slidely Show 3.3.1 для iPhone Slidely Show - отличное бесплатное приложение для iPhone, с помощью которого легко и удобно создать свой собственный минифильм из имеющихся изображений, аудиозаписей WeVideo 4.1.1 для iPhone WeVideo - простой в использовании видеоредактор для iOS, позволяющий объединять и резать видео, добавлять видеоэффекты, аудио, текст и изображения Adobe Premiere Clip 2.1.1 для iPhone, iPad Adobe Premiere Clip - простой и эффективный видеоредактор, с помощью которого можно легко создавать качественные видеоролики и делиться ими с друзьями в сети