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Motion Stills для iOS

Motion Stills 1.4.1 для iPhone, iPad

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Описание Motion Stills 1.4.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Motion Stills 1.4.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (43,16 Мб) Скриншоты Motion Stills 1.4.1 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Motion Stills 1.4.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Motion Stills 1.4.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Motion Stills - приложение от компании Google, которое позволяет снимать короткие видео и превращать их в красивые синемаграфы или реалистичные панорамы. С помощью программы можно создавать повторяющиеся GIF-изображения, объединять несколько коротких фрагментов в одно видео и делиться полученным результатом с друзьями.

Основные возможности программы:

  • съемка коротких трехсекундных клипов одним нажатием и ускорение видео продолжительностью до 1 минуты с помощью функции Перемотка вперед;
  • отправка друзьям повторяющихся GIF-изображений и видео;
  • объединение клипов, путем листания экрана вправо;
  • просмотр записанных клипов в ленте, а также пролистывание их и включение в режиме автовоспроизведения.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Motion Stills:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Motion Stills

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