Программы для iOS » Графика » Фото » Microsoft Selfie 2.2.0 для iPhone, iPad
Microsoft Selfie для iOS

Microsoft Selfie 2.2.0 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Microsoft Selfie 2.2.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Microsoft Selfie 2.2.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (66,7 Мб) Скриншоты Microsoft Selfie 2.2.0 для iPhone, iPadСкриншоты (3)   Статистика Microsoft Selfie 2.2.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Microsoft Selfie 2.2.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Microsoft Selfie - приложение для съемки селфи и улучшения качества фотографий, которое поддерживается в iOS, WeChat и в браузерах. Благодаря технологии компьютерного зрения программа учитывает при съемке возраст, пол, оттенок кожи человека, освещение и многое другое. За считанные секунды невзрачные фотографии превращаются в безупречные портреты.

Основные возможности:

  • Интеллектуальная коррекция фотографий. Селфи обрабатываются с учетом возраста, пола, оттенка кожи человека и освещения и поэтому выглядят более естественно.
  • Подавление шумов. При слабом освещении приложение автоматически переходит в режим "Устранение шума". Секрет его эффективности — серийная съемка. Если режим "Устранение шума" включен, вы увидите на экране соответствующую надпись.
  • Автоэкспозиция. Программа может автоматически корректировать экспозицию и осветлять фотографии, особенно если при съемке источник света находился позади объекта. Для этого просто выберите фильтр Boost.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Microsoft Selfie:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото
ТОП-сегодня раздела "Фото"
 

Instagram 10.30 для iPhone

Instagram - один из популярнейших сервисов, с помощью которого очень удобно делиться с близкими людьми интересными моментами свой жизни, запечатленными на мобильном

Boomerang 1.4.2 для iPhone, iPad

Boomerang - бесплатное приложение для мобильных iOS-устройств, которое делает простые моменты забавными и неожиданными. Программа делает 10 фото снимков подряд и

FotoRus 7.0.4 для iPhone, iPad

FotoRus - мощный фоторедактор для мобильных устройств, который обладает массой всевозможных инструментов для обработки и редактирования картинок, создания коллажей и

VSCO Cam 30.0 для iPhone, iPad

VSCO Cam - мощный фоторедактор с отличным интерфейсом и множеством инструментов для цифровой обработки изображений

KeepSafe 7.17.1 для iPhone, iPad

KeepSafe - весьма полезное приложение, которое надежно скроет от посторонних глаз Ваши личные фотографии и видео

FaceApp 1.0.14 для iPhone, iPad

Удобный и простой в использовании инструмент, благодаря которому можно практически мгновенно изменить мимику человека на фотографии. В основу приложения положен

скачать Adguard

Отзывы о программе Microsoft Selfie

Admin

Отзывов о программе Microsoft Selfie 2.2.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 