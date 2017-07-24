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Фотосканер для iOS

Фотосканер 1.4.1 для iPhone, iPad

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Описание Фотосканер 1.4.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Фотосканер 1.4.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (69,73 Мб) Скриншоты Фотосканер 1.4.1 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Фотосканер 1.4.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Фотосканер 1.4.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Фотосканер - приложение от команды Google Фото, которое позволяет сканировать любимые напечатанные фотографии с помощью камеры телефона, а затем сохранять их.

Особенности приложения:

  • Сканируйте фотографии без бликов с помощью простой пошаговой инструкции.
  • Кадрирование выполняется в автоматическом режиме на основе распознавания углов.
  • В результате сканирования получаются копии правильной прямоугольной формы с исправленной перспективой.
  • Цифровые копии всегда повернуты правильно, вне зависимости от того, в каком положении сканировались фотографии.
  • Высокая скорость сканирования.
  • Резервные копии отсканированных снимков можно сохранить с помощью бесплатного приложения Google Фото,где они упорядочиваются и становятся доступны для поиска.
  • Возможность делиться отсканированными фотографиями.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Фотосканер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыФото
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