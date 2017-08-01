Devesar Book Editor — простая, но довольно мощная среда разработки руководств, справочников, книг и других электронных документов. Программа обладает интуитивно понятным интерфейсом, WYSIWYG-редактором, что позволяет экономить время и комфортно работать с текстом, не обращая внимания на технические аспекты.
Возможности программы:
удобная система управления содержанием документа;
мощный WYSIWYG-редактор, позволяющий оформить документы, используя различные шрифты, абзацы, списки и другие элементы форматирования текст;
проверка орфографии «на лету» на русском и английском языках, с возможностью подключения дополнительных бесплатных словарей;
использование таблиц разного уровня сложности, в том числе и вложенные;
быстрая вставка графических файлов популярных форматов (png, jpg, gif, bmp, tif), спецсимволов, разделительных линий и др. объектов;
вставка ссылок и закладок для удобной навигации по разделам вашего проекта и внешним интернет-ресурсам;
продуманный, современный «ленточный» интерфейс, аналогичный интерфейсу программ Microsoft Office;
экспорт готовых документов в форматы CHM и DOCX (список доступных форматов будет пополняться) одной кнопкой и др.