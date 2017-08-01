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Devesar Book Editor для Windows

Devesar Book Editor 1.0.2 (build 179)

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Описание Devesar Book Editor 1.0.2 (build 179)Описание   Скачать Devesar Book Editor 1.0.2 (build 179)СКАЧАТЬ (7,46 Мб) Скриншоты Devesar Book Editor 1.0.2 (build 179)Скриншоты (9)   Статистика Devesar Book Editor 1.0.2 (build 179)Статистика   Отзывы о Devesar Book Editor 1.0.2 (build 179)Отзывы (0)  
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Devesar Book Editor — простая, но довольно мощная среда разработки руководств, справочников, книг и других электронных документов. Программа обладает интуитивно понятным интерфейсом, WYSIWYG-редактором, что позволяет экономить время и комфортно работать с текстом, не обращая внимания на технические аспекты.


Возможности программы:

  • удобная система управления содержанием документа;
  • мощный WYSIWYG-редактор, позволяющий оформить документы, используя различные шрифты, абзацы, списки и другие элементы форматирования текст;
  • проверка орфографии «на лету» на русском и английском языках, с возможностью подключения дополнительных бесплатных словарей;
  • использование таблиц разного уровня сложности, в том числе и вложенные;
  • быстрая вставка графических файлов популярных форматов (png, jpg, gif, bmp, tif), спецсимволов, разделительных линий и др. объектов;
  • вставка ссылок и закладок для удобной навигации по разделам вашего проекта и внешним интернет-ресурсам;
  • продуманный, современный «ленточный» интерфейс, аналогичный интерфейсу программ Microsoft Office;
  • экспорт готовых документов в форматы CHM и DOCX (список доступных форматов будет пополняться) одной кнопкой и др.
Скриншоты Devesar Book Editor:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 2000 руб.
Ограничение в работе программыПробный период 30 дней, запрет коммерческого использования
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Создание справки
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Отзывы о программе Devesar Book Editor

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