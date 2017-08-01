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5 ArtistShot - приложение, позволяющее следить за новыми альбомами и концертами любимых исполнителей. Ключевая особенность: Уведомление о новых альбомах и концертах ваших любимых артистов

Чарты самых популярных песен, альбомов и исполнителей

Даты концертов в вашем районе

Просмотр концертов, клипов и видео

Узнавать о новых исполнителях Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app ArtistShot для Windows