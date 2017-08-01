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ArtistShot для iOS

ArtistShot 1.0 для iPhone, iPad

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Описание ArtistShot 1.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать ArtistShot 1.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (2,25 Мб) Скриншоты ArtistShot 1.0 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика ArtistShot 1.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о ArtistShot 1.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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ArtistShot - приложение, позволяющее следить за новыми альбомами и концертами любимых исполнителей.

Ключевая особенность:

  • Уведомление о новых альбомах и концертах ваших любимых артистов
  • Чарты самых популярных песен, альбомов и исполнителей
  • Даты концертов в вашем районе
  • Просмотр концертов, клипов и видео
  • Узнавать о новых исполнителях

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты ArtistShot:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе ArtistShot

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