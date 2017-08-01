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Teleport для Android

Teleport 1.0.8 для Android

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Описание Teleport 1.0.8 для AndroidОписание   Скачать Teleport 1.0.8 для AndroidСКАЧАТЬ (53,44 Мб) Скриншоты Teleport 1.0.8 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Teleport 1.0.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Teleport 1.0.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Teleport - простой в эксплуатации фоторедактор, который использует в своей работе нейронные сети, и позволяет очень натуралистично изменить цвет волос человека на фотографии.

Программа очень простая в использовании: достаточно сделать снимок встроенной камерой и затем наложить на него понравившийся, из доступных, фильтров. Полученным результатом можно поделиться с друзьями в Instagram, Facebook или просто сохранить в память смартфона.

Ключевые особенности программы:

  • Использование технологий на базе нейронных сетей.
  • Простота использования.
  • Поддержка как основной, так и фронтальной камеры.
  • Возможность поделиться результатом с друзьями в Instagram, Facebook или просто сохранить в память смартфона.
Скриншоты Teleport:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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