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Puzzle Unit для Android

Puzzle Unit 1.1.0 для Android

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Описание Puzzle Unit 1.1.0 для AndroidОписание   Скачать Puzzle Unit 1.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (2,73 Мб) Скриншоты Puzzle Unit 1.1.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Puzzle Unit 1.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Puzzle Unit 1.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Puzzle Unit - бесплатная головоломка для мобильных устройств под управлением Android, в котором игроку необходимо правильно разложить на игровом поле, хаотически разбросанные блоки различной формы.

Доступно три уровня сложности (Легко, Норма, Тяжело), в каждом из которых содержится 100 пазлов. В настройках можно менять уровень громкости.

Скриншоты Puzzle Unit:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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