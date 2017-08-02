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Puzzle Unit для iOS

Puzzle Unit 1.0.0 для iPhone, iPad

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Описание Puzzle Unit 1.0.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Puzzle Unit 1.0.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (18,36 Мб) Скриншоты Puzzle Unit 1.0.0 для iPhone, iPadСкриншоты (3)   Статистика Puzzle Unit 1.0.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Puzzle Unit 1.0.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Puzzle Unit - Простая головоломка с блоками, предоставляющая много уровней с различной сложностью, в котором игроку необходимо правильно разложить на игровом поле, хаотически разбросанные блоки различной формы.

Доступно три уровня сложности (Легко, Норма, Тяжело), в каждом из которых содержится 100 пазлов. В настройках можно менять уровень громкости.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Puzzle Unit:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаiOS iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыГоловоломки
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