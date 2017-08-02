_PRISM 1.1 для iOS
_PRISM - визуально яркая логическая головоломка, в которой вам предстоит окунуться в мир геометрических фигур. Вам понадобится не только логическое мышление, но и
16/9 1.0 для iPhone, iPad
16/9 - увлекательная математическая головоломка в стиле популярной числовой игры 2048
Sea Bubbles 1.0 для iPad, iPhone, iPod
Sea Bubbles - в этой игре нужно не дать всплыть ни одному пузырю на поверхность воды. Сокращать можно начиная от 3-х и более пузырей. Пузыри не постоянного цвета, а
Сканворд дня HD 1.5.4 для iPad
Сканворд дня HD - приложение для всех любителей провести свободное время за разгадыванием сканвордов или составлением правильного расположения цифр судоку
Brain Freeze Lite 3.2 для iPhone, iPad, iPod
Brain Freeze Lite - заставит пошевелить извилинами ваш мозг. Вам нужно, наклоняя iPhone, по горизонтали или вертикали столкнуть 2 объекта одинаковых по форме и
Ultimate Gem 1.6 для iPad, iPhone, iPod
Ultimate Gem - игра из серии сократи группу предметов по цвету если их больше 3=х. Единственное отличие этой игры от подобных в том, что в ней можно сокращать