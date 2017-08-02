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Teleport для iOS

Teleport 1.2.2 для iPhone, iPad

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Описание Teleport 1.2.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Teleport 1.2.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (107,42 Мб) Скриншоты Teleport 1.2.2 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Teleport 1.2.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Teleport 1.2.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Teleport - редактируйте свои фото автоматически с помощью уникального приложения для iPhone, iPad и iPod touch, использующего самые последние разработки в области искусственного интеллекта.

Программа очень простая в использовании: достаточно сделать снимок встроенной камерой и затем наложить на него понравившийся, из доступных, фильтров. Полученным результатом можно поделиться с друзьями в Instagram, Facebook или просто сохранить в память смартфона.

Ключевые особенности программы:

  • Использование технологий на базе нейронных сетей.
  • Простота использования.
  • Поддержка как основной, так и фронтальной камеры.
  • Возможность поделиться результатом с друзьями в Instagram, Facebook или просто сохранить в память смартфона.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Teleport:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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