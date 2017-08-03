Google AdSense - официальное приложение от компании Google, с помощью которого можно просматривать основные данные аккаунтов AdSense и AdMob. Программа позволяет ознакомиться с такими показателями, как ориентировочный доход, полученный с рекламы на сайте, просмотры страниц, показы, клики, CTR-страниц, CTR-показов, цену за клик, доход на тысячу показов страницы и др.

Можно также просматривать статистику по сайтам, странам, платформам, рекламным блокам, размерам и типам объявлений, рекламным сетям, типам таргетинга, типам ставок и пр.

В настройках программы можно включить автообновление статистики, указать интервал обновления, а также имеется возможность вручную очистить кеш приложения. Для просмотра данных о доходах можно использовать специальный виджет.