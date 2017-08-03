Google AdSense для Android

Google AdSense 3.0 для Android

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Описание Google AdSense 3.0 для AndroidОписание   Скачать Google AdSense 3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (4,78 Мб) Скриншоты Google AdSense 3.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Google AdSense 3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google AdSense 3.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Google AdSense - официальное приложение от компании Google, с помощью которого можно просматривать основные данные аккаунтов AdSense и AdMob. Программа позволяет ознакомиться с такими показателями, как ориентировочный доход, полученный с рекламы на сайте, просмотры страниц, показы, клики, CTR-страниц, CTR-показов, цену за клик, доход на тысячу показов страницы и др.

Можно также просматривать статистику по сайтам, странам, платформам, рекламным блокам, размерам и типам объявлений, рекламным сетям, типам таргетинга, типам ставок и пр.

В настройках программы можно включить автообновление статистики, указать интервал обновления, а также имеется возможность вручную очистить кеш приложения. Для просмотра данных о доходах можно использовать специальный виджет.

Скриншоты Google AdSense:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Google AdSense

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