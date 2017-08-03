Google AdSense для iOS

Google AdSense 3.0 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Google AdSense 3.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Google AdSense 3.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (27,64 Мб) Скриншоты Google AdSense 3.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Google AdSense 3.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Google AdSense 3.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Google AdSense - удобный инструмент для просмотра отчетов и основной статистику из аккаунтов Google AdSense и AdMob прямо на iPhone, iPad и iPod touch. Присутствует возможность выбора интервалов времени для отображения статистики, просмотр сведений о последнем платеже AdSense, а также о ближайшем платеже и невыплаченном доходе, а также имеются анимированные диаграммы практически для всех отчетов на любом уровне детализации.

Ключевые особенности приложения:

  • ключевые показатели за текущий и вчерашний день, за нынешний и прошлый месяц, а также за все время использования аккаунта;
  • все основные отчеты, доступные на веб-сайте AdSense, с произвольными диапазонами дат;
  • сведения о вашем последнем платеже AdSense, а также о ближайшем платеже и невыплаченном доходе;
  • анимированные диаграммы практически для всех отчетов на любом уровне детализации;
  • виджет "Сегодня";
  • оповещения (их можно скрыть движением пальца).

Любую диаграмму можно просмотреть в полноэкранном режиме, повернув телефон горизонтально. Некоторые гистограммы можно представить в виде круговой диаграммы одним касанием (при вертикальной ориентации дисплея) или жестом прокрутки (при горизонтальной). Удерживая палец на диаграмме в полноэкранном режиме, вы сможете получить информацию о значении, а удерживая два пальца – сравнить значения.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Google AdSense:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

VK App 2.15.1 для iPhone

VK App - официальное приложение популярнейшей социальной сети ВКонтакте для iOS-устройств

Skype 8.2.1 для iPhone

Skype - эта популярная программа позволяет общаться в чате с любым пользователем Skype, как при помощи голоса так и при помощи текстовых сообщений. Можно звонить в

Twitter 7.3.2 для iPhone, iPad

Twitter - адаптированная под iOS-устройства версия одной из самых популярных социальных сетей в мире

YouTube 12.29 для iPhone, iPad

YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное количество видеороликов со всего мира

OLX.ua 3.7.9 для iPhone, iPad

OLX.ua - официальный клиент для Android, который облегчает доступ к одному из самых популярных в Украине сайтов бесплатных объявлений OLX.ua

Clean for VK 2.0.1 для iPhone, iPad

Clean for VK - приложение, которое предназначено для автоматизации очистки страниц пользователей социальной сети ВКонтакте от разнообразного мусора и нежелательного

скачать Adguard

Отзывы о программе Google AdSense

Admin

Отзывов о программе Google AdSense 3.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 