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5 Google AdSense - удобный инструмент для просмотра отчетов и основной статистику из аккаунтов Google AdSense и AdMob прямо на iPhone, iPad и iPod touch. Присутствует возможность выбора интервалов времени для отображения статистики, просмотр сведений о последнем платеже AdSense, а также о ближайшем платеже и невыплаченном доходе, а также имеются анимированные диаграммы практически для всех отчетов на любом уровне детализации. Ключевые особенности приложения: ключевые показатели за текущий и вчерашний день, за нынешний и прошлый месяц, а также за все время использования аккаунта;

все основные отчеты, доступные на веб-сайте AdSense, с произвольными диапазонами дат;

сведения о вашем последнем платеже AdSense, а также о ближайшем платеже и невыплаченном доходе;

анимированные диаграммы практически для всех отчетов на любом уровне детализации;

виджет "Сегодня";

оповещения (их можно скрыть движением пальца). Любую диаграмму можно просмотреть в полноэкранном режиме, повернув телефон горизонтально. Некоторые гистограммы можно представить в виде круговой диаграммы одним касанием (при вертикальной ориентации дисплея) или жестом прокрутки (при горизонтальной). Удерживая палец на диаграмме в полноэкранном режиме, вы сможете получить информацию о значении, а удерживая два пальца – сравнить значения. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Google AdSense для Android