Viber 7.3.0.18 для Android
Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру.
WhatsApp 2.17.190 для Android
WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими. Делитесь друг с другом текстовыми сообщениями, фотографиями, видео,
Telegram 4.2.2 для Android
Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и простота использования. Приложение синхронизируется со всеми вашими
Skype 7.46.0.596 для Android
Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в
LINE 7.6.2 для Android
LINE – общайтесь без границ с друзьями и близкими, отправляйте им смайлики, сообщения, фото и видео. Совершайте голосовые и видео звонки без ограничений, общайтесь в
Facebook Messenger 126.0.0.9.84 для Android
Facebook Messenger – фирменный мессенджер социальной сети позволяет пользователям еще быстрее и удобнее общаться с родственниками и друзьями. Обменивайтесь