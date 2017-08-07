Love_Radar для Android

Love_Radar 1.47 для Android

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Описание Love_Radar 1.47 для AndroidОписание   Скачать Love_Radar 1.47 для AndroidСКАЧАТЬ (3 Мб) Скриншоты Love_Radar 1.47 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Love_Radar 1.47 для AndroidСтатистика   Отзывы о Love_Radar 1.47 для AndroidОтзывы (0)  
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Love_Radar - Приложение создано для поиска друзей, второй половинки вокруг вас, где бы вы не находились. Студенты могут искать нужных людей в университетах, отдыхающие в отелях вокруг, командируемые вокруг их гостиницы и т.д.

Достаточно лишь включить программу, выбрать радиус поиска, ввести свой интерес поиска и она покажет людей, которые вам нужны. На данный база людей небольшая, но постепенно растет.

Скриншоты Love_Radar:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры - Блоги, социальные сети
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