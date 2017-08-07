Google Duo - простое и надежное приложение для общения с друзьями по видеосвязи. Программа обладает простым интерфейсом, доступна на всех мобильных платформ, а также может похвастаться высоким качеством видео, вне зависимости от используемого типа соединения, будь то Wi-Fi или мобильный Интернет.
Ключевые особенности:
Простой интерфейс. Нажмите кнопку видеовызова и выберите, с кем хотите пообщаться.
Высокое качество видео. Неважно, что вы используете: Wi-Fi или мобильный Интернет – связь всегда будет качественной, а вызов не прервется.
Поддержка разных мобильных платформ.
Голосовые вызовы. Неудобно использовать видео? Просто позвоните и разговаривайте по аудиосвязи.
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