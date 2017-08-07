Google Duo для iOS

Google Duo 15.0 для iPhone, iPad

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Описание Google Duo 15.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Google Duo 15.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (43,95 Мб) Скриншоты Google Duo 15.0 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Google Duo 15.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Google Duo 15.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Google Duo - простое и надежное приложение для общения с друзьями по видеосвязи. Программа обладает простым интерфейсом, доступна на всех мобильных платформ, а также может похвастаться высоким качеством видео, вне зависимости от используемого типа соединения, будь то Wi-Fi или мобильный Интернет.

Ключевые особенности:

  • Простой интерфейс. Нажмите кнопку видеовызова и выберите, с кем хотите пообщаться.
  • Высокое качество видео. Неважно, что вы используете: Wi-Fi или мобильный Интернет – связь всегда будет качественной, а вызов не прервется.
  • Поддержка разных мобильных платформ.
  • Голосовые вызовы. Неудобно использовать видео? Просто позвоните и разговаривайте по аудиосвязи.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Google Duo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
 Программа Google Duo отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Google Duo

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