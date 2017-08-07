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5 Google Duo - простое и надежное приложение для общения с друзьями по видеосвязи. Программа обладает простым интерфейсом, доступна на всех мобильных платформ, а также может похвастаться высоким качеством видео, вне зависимости от используемого типа соединения, будь то Wi-Fi или мобильный Интернет. Ключевые особенности: Простой интерфейс. Нажмите кнопку видеовызова и выберите, с кем хотите пообщаться.

Высокое качество видео. Неважно, что вы используете: Wi-Fi или мобильный Интернет – связь всегда будет качественной, а вызов не прервется.

Поддержка разных мобильных платформ.

Голосовые вызовы. Неудобно использовать видео? Просто позвоните и разговаривайте по аудиосвязи. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Google Duo для Android